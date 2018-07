Systém VAR si odbyl premiéru na MS. Video chyby nedělá, rozhodčí ano

Z finálového zápasu bylo odehráno něco málo přes půlhodinu hry, když se centrovaný míč otřel v chorvatském pokutovém území o ruku bránícího Ivana Perišiče. Penalta? Argentinský sudí Néstor Pitana chvíli váhal, sám si nebyl jistý. Pak rukama ve vzduchu namaloval pomyslný obdélník. Podívám se na videozáznam, naznačoval.

Situaci přezkoumal, vracel se na hřiště, ale poté opět zamířil k monitoru. Znovu si akci prohlédl. Teď už věděl, co bude následovat. Pískl do píšťalky, ukázal směrem k penaltovému puntíku a nařídil pokutový kop. Francouzský útočník Antoine Griezmann proměnil a nasměroval svůj celek ke konečnému triumfu.

Možná klíčový moment nejdůležitějšího duelu turnaje. Rozhodl Pitana správně? „Překvapilo nás to,“ pronesl opatrně poražený chorvatský kapitán Luka Modrič. Mnohem ostřeji se k verdiktu vyjádřil bývalý hráč Manchesteru United a známý irský bouřlivák Roy Keane. „To rozhodnutí bylo šílené! Po takovém utkání se mají řešit výkony fotbalistů, místo toho mluvíme o tomhle idiotovi,“ opřel se do argentinského arbitra.

Zajímavě a trefně okomentoval situaci dřívější obránce Liverpoolu Jamie Carragher. „Je to chyba, ale udělal ji rozhodčí, VAR za to nemůže. Vždyť je to jen záznam,“ hájil technologii, která si odbyla svoji premiéru na velké akci.

Lidský faktor vymazat nejde

Sudí může využít videa k zodpovězení čtyř otázek. 1. Má se kopat penalta? 2. Předcházel vstřelení gólu přestupek proti pravidlům? 3. Má hráč obdržet červenou kartu? 4. Který hráč se provinil?

V takových případech může zhlédnout záznam, případně uposlechnout rady svých kolegů ve videomístnosti. Ve všech ostatních případech musí spoléhat na vlastní úsudek a asistenty na pomezí. Takže zavedení VAR neznamená, že by se chyby v posuzování kontroverzních momentů vymýtily úplně, pouze dojde k jejich redukci, což už je ale samo o sobě úspěch.

„Od začátku říkáme, že VAR neznamená dokonalost. Pořád může docházet ke špatným verdiktům, podle našich statistik však systém přispěl k tomu, že 99,3 procenta rozhodnutí je správných. A to ke zmíněné dokonalosti nemá daleko,“ uvedl v průběhu turnaje Pierluigi Collina, předseda komise rozhodčích FIFA.

Pokud by video použito nebylo, klesla by podle Colliny na světovém šampionátu hodnota přesných posouzení na 95 procent.

Spokojený s novinkou je i šéf federace FIFA Gianni Infantino. „VAR fotbal nemění, ale čistí jej a dělá transparentním. Góly z ofsajdů navíc vymizely úplně,“ konstatoval. „Stále jsme ve fázi vývoje, ale je to lepší než dříve.“

Němec Brych poškodil Srby

TO NENÍ PENALTA? Švýcarští obránci Lichsteiner a Schär evidentně faulují srbského útočníka Mitroviče, ale sudí Brych odpískal jeho přestupek.

Pokud si je rozhodčí svým verdiktem jistý a jeho pomocníci u videa mu naznačí, že zřejmě nerozhodl správně, nemusí na jejich názor vůbec dát. Ve skupinové fázi hráli Srbové důležité utkání proti Švýcarsku. Aleksandr Mitrovič se ve vápně dral k míči, když ho dvojice švýcarských fotbalistů stáhla k zemi. Jasná penalta, zdálo se. Jenže německý rozhodčí Felix Brych situaci mylně posoudil jako faul útočícího hráče a na záznam se ani nepodíval.

„Když to vidím, tak nechápu, proč bylo tedy video zavedeno. Je to skandální,“ čertil se bývalý srbský reprezentant Savo Miloševič. Balkánský celek nakonec zápas prohrál a se šampionátem se rozloučil už po skupinové fázi. Dost možná i kvůli této chybě.

Další kontroverzní verdikty? Stejně jako ve finálovém duelu v nich často hrála hlavní roli ruka. Právě posouzení nedovolené hry horní končetinou je často předmětem sporů i mezi samotnými rozhodčími. Výklady pravidel se totiž liší.

Portugalce naštvalo odpískání penalty za ruku Cédrika Soarese v závěru zápasu proti Íránu, ze kterého nakonec odešli pouze s bodem. O den později pak Nigerijce vytočilo rozhodnutí tureckého sudího Cuneyta Cakira v zápase proti Argentině. Obránci Marcosi Rojovi se míč odrazil do ruky od vlastní hlavy při obranném zákroku, v takovém případě se pokutový kop nenařizuje.

I v případě, že bude mít systém VAR jasně nastavená pravidla a rozhodčí budou pro práci s ním patřičně proškoleni, neznamená to, že k omylům docházet nebude. Je to však cesta, po které se fotbal vydat musí, pokud chce být čistší. Ale jak řekl Carragher: Chyby dělají lidé, nikoliv video.