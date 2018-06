Mexiko je po nedělním triumfu nad obhájci trofeje v euforii. Fanoušci v Mexico City dokonce slavili Lozanův gól ze 35. minuty tak bujaře, že vysoce citlivé senzory zachytily záchvěvy na dvou místech metropole. Podle tamního geologického institutu zapříčinili takzvané umělé zemětřesení.

„Nejhezčí trefa v životě,“ jásal Lozano, když přebíral cenu pro hráče utkání. Právě on, bleskurychlý ofenzivní záložník, byl klíčovou postavou mexické strategie.

Byl důležitou součástí unikátní taktiky na Němce.

Trenér Juan Carlos Osorio ji se svými svěřenci piloval dlouhých šest měsíců. Fotbalistům naordinoval jiný styl, než jakým se Mexičané prezentovali v ostatních zápasech. Favorita tím dokonale zaskočil.

„Cílem bylo rychle přepínat do útoku, nesoupeřit s Německem ve středu pole. I přes změny v sestavě jsme se tohoto plánu drželi. Hlavně jsme chtěli mít dva rychlé hráče na křídlech. Hirving Lozano je neuvěřitelný křídelní útočník a hodně nám pomáhal k rychlému přechodu do útoku. Je to nejrychlejší hráč, jakého tu mám,“ uvedl Osorio.

Plán vyšel ideálně, mexické protiútoky vypadaly fantasticky. Němcům dělaly velké potíže.

„Během prvního poločasu jsme hráli skvěle dozadu a chytře jsme je trápili z brejků. Byli jsme lepší. Po změně stran už to bylo těžší,“ prohlásil trenér Osorio, který své hráče připravoval i na Maria Gomeze. Vysoký útočník do zápasu zasáhl až deset minut před koncem, přesto se píle vyplatila.

„Na tréninku jsme zkoušeli bránění se čtyřmi záložníky a třemi hráči, kteří vpředu čekali na protiútoky. Díky tomu jsme málem dali druhý gól,“ prozradil Osorio.

Pevnou defenzívu podpořil spolehlivým výkonem brankář Guillermo Ochoa, jehož fotografie zaplavily sociální sítě.

Rekordman Márquez Zkušený mexický obránce Rafael Márquez se díky startu ve vítězném duelu s Německem stal teprve třetím hráčem (po Carbajalovi a Matthäusovi), který nastoupil na pěti MS. Jako první navíc pokaždé navlékl kapitánskou pásku.

Část uživatelů by kudrnatého rodáka z Guadalajary ráda viděla v čele své země, jiní si neodpustili rýpnutí do amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho plánu vybudovat na hranici s Mexikem zeď.

„Hej, Donalde! My už zeď máme!“ objevovalo se u snímků gólmana, který si čisté konto vysloužil devíti zákroky.

Mexičané teď věří, že jejich hrdinové prolomí kletbu, že na sedmý pokus konečně projdou přes osmifinále.

Pochopitelně napřed musí postoupit ze skupiny, díky vítězství nad Německem k tomu nicméně mají solidně našlápnuto. Dalším soupeřem je v sobotu Jižní Korea (hraje se od 18 hodin).