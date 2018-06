„Chybělo mi v tom zápase skoro všechno,“ napsal ve sloupku pro deník Bild Matthäus, jenž zároveň pracuje jako expert pro televizi Sky. „Porážka 0:1 byla ještě milosrdná. Už dlouho jsem neviděl hrát německý tým na velkém turnaji takhle špatně,“ uvedl kapitán mistrů světa z Itálie 1990.

Podle Matthäuse chyběl týmu záložník Manchesteru City Leroy Sané, jenž se překvapivě nevešel do nominace trenéra Löwa.

„Zděsilo mě, že v německém mužstvu nebyl ani jeden hráč, který by dokázal přejít přes soupeře jeden na jednoho. Často jsem proto během zápasu myslel na Saného,“ řekl bývalý vynikající hráč, jenž se ale nedokázal svým úspěchům ani přiblížit v následné trenérské kariéře.

Za zklamání Matthäus označil výkony mistrů světa Thomase Müllera a Mesuta Özila a vyzval Löwa, aby v příštím zápase poslal už od začátku do hry Marca Reuse. „Za mě by měl garantovanou základní sestavu, hrál by pořád,“ řekl na adresu kapitána Borussie Dortmund sedmapadesátiletý Matthäus, jenž je se 150 starty rekordmanem německé reprezentace.

„Nechci jen všechno kritizovat, ale mělo by se toho hodně změnit. Německo je v dalších dvou zápasech favorit, musí ale ukázat úplně jinou tvář,“ uvedl držitel Zlatého míče za rok 1990.

Pětka pro osm hráčů, trenér musí reagovat

K Matthäusově kritice z Bildu se připojila i ostatní německá média.

„Co to bylo?“ ptal se po porážce server Spiegel Online. „Na hřišti jsem neviděl žádné mistry světa,“ konstatoval komentátor deníku Bild, který dal hned osmi hráčům německého výběru za jejich výkon pětku.

„Noční můra, to zcela nemožné, se stalo skutečností. Mistr světa Německo se zesměšnil hned na začátek mistrovství světa v Rusku a po porážce s Mexikem si vysloužil výsměch a posměch fotbalového světa,“ nebral si servítky ani list Die Welt.

„Tým působil bez energie, ale především bez nápadů,“ shrnul hlavní problémy německé reprezentace Spiegel Online. Podobně potíže německých fotbalistů vidí i další, kteří upozorňují také na slabou spolupráci týmu v obraně a nepřipravenost na mexickou strategii rychlých protiútoků po křídle.

Německá média se shodují i na tom, že pokud trenér Löw nepřistoupí k výrazným změnám, nemá šanci na obhajobu titulu. Už v zápase se Švédskem přitom podle nich půjde o všechno.

„Trenér musí reagovat. Ale nejen slovy,“ zdůrazňuje Die Welt. Do základní sestavy podle něj i dalších médií každopádně patří Marco Reus, který v prvním zápase nastoupil z lavičky a výkon týmu viditelně oživil. Dalším, koho německá média Löwovi do základní sestavy nabízejí, je Ilkay Gündogan, který by podle nich mohl nastoupit třeba místo Samiho Khediry.

Podle Bildu musí němečtí fotbalisté, pokud chtějí mít šanci na úspěch, každopádně omezit ztráty míče, lépe komunikovat a zejména začít hrát se sebevědomím hodným mistrů světa.