Jaké bylo slavnostní zahájení, kterému přímo na místě přihlíželo přes 80 tisíc diváků na stadionu Lužniki?

Patřilo zejména jednomu muži. V červeném obleku zářil na hřišti Robbie Williams, který zazpíval své největší hity. Zazněly písně Let Me Entertain You či Feel. Připojila se i operní pěvkyně Aida Garifullinová, která si s britskou hvězdou střihla duet.

ONLINE: Rusko - Saúdská Arábie Sledujte podrobnou reportáž minutu po minutě

Ceremoniálu – pochopitelně – dominoval fotbal. Pódium bylo ve tvaru míče, tanečníci oblékli kostými s motivy nejpopulárnější hry světa. Vedle sličných dívek převedli pár žonglů místní chlapci. Ukázal se i bývalý brazilský kanonýr Ronaldo a před výkopem dlouze promluvil prezident Vladimir Putin i šéf FIFA Gianni Infantino.

Teď už k fotbalu, tedy ke hře samotné.

Od chvíle, kdy Mario Götze rozhodl finále mezi Německem a Argentinou, uplynuly čtyři roky. Přesně po 1 432 dnech začíná další mistrovství světa ve fotbale.

Ani jeden ze soupeřů úvodního duelu nemá skvělou formu. Rusové nezvítězili už sedmkrát v řadě, Saúdové poslední tři přípravné zápasy prohráli, byť se silnými protivníky Itálií, Peru a Německem.