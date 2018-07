Za dva roky budeme ještě lepší, míní Hazard. Naznačil odchod z Chelsea

Nepřekvapilo, že právě on převzal po vítězství 2:0 cenu pro nejlepšího hráče utkání. Možná se ve volbě pořadatelů odrazilo celé Hazardovo působení na turnaji.

Kromě 40 kliček jeden na jednoho, což je mimochodem o dvanáct víc, než má kdokoliv jiný, belgický kapitán ukazoval, proč po něm (mimo jiné) touží Real Madrid. Fantastické vedení míče, tři góly, dvě asistence. Ustál spoustu soubojů, nevztekal se, vyzrál v nepostradatelnou oporu.

Když bylo potřeba podržet balon a na půli hřiště uklidnit hru, udělal to. Jindy zase sedmadvacetiletý ofenzivní záložník bleskurychle pelášil vpřed coby nejnebezpečnější zbraň belgického protiútoku.

Jeden takový brejk mazácky zakončil v 82. minutě.

„Třetí místo je rozhodně úspěch. Po semifinálové porážce s Francií jsme byli smutní, ale pomohlo nám i to, že jsme mohli strávit čas s rodinami. A proti Anglii jsme zahráli dobře, společně jsme se zapsali do historie. Jsem hrdý na celý tým,“ uvedl Hazard.

Nejstarší ze čtyř bratrů z fotbalové rodiny je symbolem fantastické belgické generace. Už na předchozím světovém šampionátu se o Belgii říkalo, že by mohla dojít daleko. Stejná slova padala i před dvěma lety na Euru.

Až teď se zadařilo. Hazard navíc věří, že tým v čele s ním, De Bruynem, Lukakem nebo Courtoisem dosáhne ještě na větší úspěch.

„Musíme se už dívat dopředu. Za dva roky na mistrovství Evropy budeme ještě lepší,“ prohlásil Hazard, který na trávníku potkal spoustu známých tváří. Vždyť v Anglii už šest let působí. „Před zápasem jsme tolik nepokecali, ale až se vrátím do Londýna, pobavíme se víc. Dvakrát jsme je porazili, rád jim to párkrát připomenu,“ pousmál se.

Je ale otázkou, zda bude mít možnost - mezi novináři v mixzóně hovořil už trošku jinak než při předávání trofeje pro muže zápasu.

„Pojedu na dovolenou a zamyslím se nad budoucností. Po šesti báječných letech v Chelsea je možná čas vyzkoušet něco jiného,“ odhalil Hazard.

Před šampionátem s klubem odmítl prodloužit smlouvu, která mu vyprší v létě 2020. Chtěl si počkat, jak se vyvine situace okolo trenéra a jak se mu povede v Rusku.

„Víte, že jsem se v Chelsea vždy cítil dobře, takže třeba zůstanu. Můžu mít nějakou představu, ale konečné rozhodnutí učiní klub,“ uvedl. „Moje jméno média spojují se všemi velkými týmy. Příští týden to bude třeba Bayern,“ rozesmál se.

„Ale ne, teď vážně,“ řekl reportérům. „Znáte mou vysněnou destinaci.“

Myslel zmiňovaný Real Madrid, kde se před několika dny uvolnilo v ofenzivě jedno velmi lukrativní místo.