Tlačil nás k vlastní bráně, pískal pro Anglii, kritizuje Falcao sudího

„Přijde mi hodně zvláštní, že na takový zápas nasadili amerického rozhodčího. Mluvil pouze anglicky, což také svědčí o jistém stranění. Pomalu se nás snažil tlačit k vlastní bráně, to mi přišlo zřejmé,“ rozzlobil se před novináři Falcao.

Kolumbijcům odpískal sudí Geiger 23 ze 36 celkových faulů. Z osmi udělených žlutých karet o úterním večeru v Moskvě jich hráči jihoamerického celku viděli hned šest.

Také se jim nelíbilo, že hlavní arbitr po zákroku Carlose Sáncheze na Harryho Kanea nařídil pokutový kop, z nějž anglický kapitán otevřel v 57. minutě skóre. Kolumbie pak díky vyrovnávací trefě Yerryho Miny z nastavení poslala zápas do prodloužení a o postupujícím rozhodovaly až penalty.

Falcao šel jako první a proměnil. Poté, co nedali jeho parťáci Mateus Uribe s Carlosem Baccou a Anglie mohla slavit, se kolumbijský kapitán pustil do sudího.

„Rozhodčí v situacích padesát na padesát pískal vždycky pro Anglii a to nás hrozně podkopalo. Neposuzoval zákroky podle stejných kritérií,“ prohlásil.

„Když si nebyl jistý, pískl pro soupeře. Je ostuda, že tohle se stalo v osmifinále mistrovství světa,“ dodal útočník, jenž na klubové úrovni střílí góly v Monaku.

Mimochodem, není to poprvé, co se Geiger na šampionátu ocitl pod palbou kritiky. Bývalý učitel matematiky čelil podobné zlobě od Maročanů, kteří nechápali některé jeho verdikty při porážce 0:1 od Portugalska.

A nejen verdikty.

„Nevím, na co je Geiger zvyklý, ale z Cristiana Ronalda byl úplně unesený. A Pepe (portugalský stoper) mi prozradil, že ho rozhodčí v první půli žádal o dres. Ale no tak, co se to děje? Jsme na mistrovství světa, ne v cirkusu,“ sjel arbitra marocký záložník Nurdín Amrabat.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA a zdroje z Geigerova okolí tato obvinění vyvrátily.

FIFA poukazuje na to, že se zavedením videorozhodčího je veškerá komunikace sudích na hřišti i na videocentrále v Moskvě nahrávána kvůli pozdějšímu tréninku a také kvůli zpětné vazbě na tuto novinku. Pakliže by Geiger řekl to, z čeho byl viněn, nejvyšší orgány by to dávno věděly.

Geiger je dlouholetým sudím v americké Major League Soccer, na listině rozhodčích FIFA je od roku 2008. Řídil mnoho zápasů na turnajích zóny CONCACAF, pískal na mládežnických šampionátech i na olympijských hrách v Londýně. Premiéru na mistrovství světa si odbyl před čtyřmi lety v Brazílii.