Jednoho z favoritů šampionátu Brazílii po nečekané úvodní remíze 1:1 se Švýcarskem čeká reparát proti Kostarice, která na úvod podlehla 0:1 Srbsku.

Brazílie - Kostarika skupina E, pátek 14.00 (Petrohrad) rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra (všichni Nizozemsko)

umístění v žebříčku FIFA: 2. - 23

Předpokládané sestavy, Brazílie: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro, Paulinho - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus.

Kostarika: Navas - Gamboa, Acosta, González, Duarte, Calvo - Bolaňos, Guzmán, Borges, Ruiz - Ureňa.

Brazilcům se proti Kostarice zatím velmi dařilo a čtvrtfinalistu minulého šampionátu porazili v devíti z předchozích deseti duelů. A především touží odvrátit čtvrtý po sobě jdoucí zápas na MS bez vítězství, čímž by vyrovnali negativní rekord z let 1974 až 1978.

„Potřebujeme uspět a všichni se na to maximálně soustředíme. Jsme psychicky silní, abychom odehráli skvělý zápas,“ řekl brazilský záložník Coutinho, střelec branky proti Švýcarsku.

Pětinásobní mistři světa mají k dispozici i útočníka Neymara, jenž byl v utkání se Švýcarskem desetkrát faulován a kvůli bolavému kotníku nedokončil úterní trénink.

„My Kostaričané dokážeme velké věci, když držíme pevně při sobě. Myslím, že stále máme šanci na postup ze skupiny. Ale samozřejmě víme, proti komu nastoupíme,“ doplnil kostarický záložník Celso Borges, jehož otec se narodil v Brazílii.

Nigérie - Island skupina D, pátek 17.00 (Volgograd) rozhodčí: Conger - Lount (oba Nový Zéland), Makasini (Tonga)

umístění v žebříčku FIFA: 48. - 22

Předpokládané sestavy, Nigérie: Uzoho - Abdullahi, Balogun, Troost-Ekong, Idowu - Ndidi, Etebo - Moses, Mikel, Iwobi - Ighalo.

Island: Halldórsson - Sävarsson, Árnason, R. Sigurdsson, Magnússon - Gíslason, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason - G. Sigurdsson - Finnbogason.



Island má bod za remízu s Argentinou, Nigérie prohrála s Chorvatskem 0:2. Pokud podlehne znovu, turnaj pro ni po základní skupině skončí. Výhra Islandu zároveň takřka vyřadí i Argentinu, které zbude jen teoretická naděje.

„Chceme útočit, vytvářet si příležitosti, protože to je naše jediná šance na góly a vítězství,“ slíbil ofenzivnější projev útočník Odion Ighalo. V Rusku se ale zatím africkým týmům příliš nedaří a jediné vítězství zaznamenal Senegal proti Polsku.

Nigérie čeká na výhru už pět zápasů a v přípravě prohrála také s Českem 0:1.

„Proti Argentině naši hráči předvedli mimořádné výkony, ale my si nemyslíme, že jsme lepší než Nigérie. Musíme předvést podobné výkony a využít našich předností,“ řekl islandský trenér Heimir Hallgrímsson.

Důležitou roli by mohlo hrát počasí. Ve Volgogradu ležícím poblíž hranic s Kazachstánem se totiž v době utkání očekávají teploty až 32 stupňů Celsia. To by mělo více nahrávat zejména na teplo zvyklým hráčům z Afriky. Na Islandu nikdy nebyla naměřena teplota vyšší než 30,5 stupně a v tomto období je tam průměrná teplota 13 stupňů.

Srbsko - Švýcarsko skupina E, pátek 20.00 (Kaliningrad) rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp (všichni Německo)

umístění v žebříčku FIFA: 34. - 6

Předpokládané sestavy, Srbsko: Stojkovič - Ivanovič, Milenkovič, Tošič, Kolarov - Matič, Milivojevič - Milinkovič-Savič, Tadič, Kostič - Mitrovič.

Švýcarsko: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Dzemaili, Zuber - Seferovic.



Srbové v případě vítězství nad Švýcary oslaví premiérový postup do osmifinále jako samostatná země po rozdělení Jugoslávie.

Srbsko se utká se Švýcarskem poprvé v historii, reprezentace bývalé Jugoslávie prohrála pouze dva z 13 vzájemných soubojů. „Proti Švýcarům musíme nastoupit stejně jako do zápasu s Kostarikou. Všech jedenáct nás musí zodpovědně bránit. To je jediný způsob, jak můžeme vyhrát,“ řekl srbský obránce Duško Tošič.

Švýcaři z posledních 23 utkání prohráli jen v kvalifikaci mistrovství světa v Portugalsku. „Remízou s Brazílií jsme si vytvořili excelentní výchozí pozici do dalších zápasů skupiny. Na druhou stranu teď si na nás všichni dají větší pozor,“ poznamenal trenér Vladimir Petkovic.