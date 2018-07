O semifinále: Brazílie versus elitní belgický útok, Francie vyzve Uruguay

Mistr z roku 1998 po postupu přes Argentinu v pátek od 16 hodin vyzve Uruguay, šampiona z let 1930 a 1950 a ve Francii ne zrovna populárního protivníka.

Oba celky se totiž utkaly osmkrát a Francie zvítězila jen jednou - v roce 1985. Od té doby se hrálo pět vzájemných soubojů a Francie v nich dokonce ani nedala gól. Uruguay vstřelila jediný, čtyřikrát se zrodila bezbranková remíza.

Vítěz odpoledního čtvrtfinále narazí na vítěze toho večerního. Ten vzejde ze souboje mezi Brazílií a Belgií.

Utkání druhého s třetím celkem žebříčku FIFA bude zároveň soubojem týmů, které více než rok neprohrály. Belgie nepadla 23 utkání po sobě, Brazílie nenašla přemožitele v posledních 15 zápasech

Uruguay - Francie čtvrtfinále, pátek 16.00 (Nižnij Novgorod) Předpokládané sestavy, Uruguay: Muslera - Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt - Nández, Torreira, Vecino - Bentancur - Suárez, Cavani (Stuani). Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Dembélé - Giroud. Rozhodčí: Pitana - Maidana, Belatti (všichni Argentina)

Umístění v žebříčku FIFA: 14. - 7.

„Uruguay hraje trochu podobným stylem jako my v Atlétiku Madrid. Velmi týmově, s maximálním nasazením, nedávají soupeři kousek prostoru a pak sami těží z protiútoků,“ myslí si francouzský forvard Antoine Griezmann.

„Budou hru kouskovat, tlačit na rozhodčího, bude to hodně taktické a možná nudné utkání, abychom se nedostali do rytmu,“ dodává.

Pro Griezmanna půjde o speciální zápas. Uruguay je pro něj jako druhá země, miluje tradiční nápoj maté a nastoupí proti němu totiž jeho největší kamarád Diego Godín, který je dokonce kmotrem jeho dcery Mii.

Bitvu by měly rozhodnout ofenzivní hvězdy. Na straně Francie se vedle Griezmanna bude hodně sledovat, zda Kylian Mbappé dokáže zopakovat výkon z utkání s Argentinou. „Uruguay ho ale určitě bude bránit jinak,“ řekl Griezmann.

V dresu Uruguaye zase září Luis Suárez s Edinsonem Cavanim, který si ale z osmifinále s Portugalskem odnesl poraněné lýtko a stále není jisté, zda bude moci nastoupit.

„Cavani je podle mě nejlepší útočník. Je neustále v pohybu, pracuje pro tým, a pokud je zraněný, tak to může být hodně důležitý faktor. Ale i Stuani je dobrý útočník,“ řekl Griezmann.

„Neřešíme, jestli bude hrát. My se nebojíme nikoho. Ubránili jsme Lionela Messiho, Suárez a Cavani nás proto nevyděsí. Víme o jejich kvalitách, ale i my máme velmi silný tým,“ přidal pravý obránce Francie Benjamin Pavard.

Brazílie - Belgie čtvrtfinále, pátek 20.00 (Kazaň) Předpokládané sestavy, Brazílie: Alisson - Fagner, Silva, Miranda, Filipe Luís - Paulinho, Fernandinho - Willian, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus. Belgie: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Fellaini, De Bruyne, Witsel, Chadli - Lukaku, E. Hazard. Rozhodčí: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všichni Srbsko)

Umístění v žebříčku FIFA: 2. - 3.

Brazílie na turnaji v Rusku nejprve jen remizovala 1:1 se Švýcarskem, ale postupně se dostává do formy a další tři zápasy včetně osmifinále s Mexikem vyhrála shodně 2:0. Belgičané na šampionátu zvítězili ve všech čtyřech duelech, i když na úvod vyřazovací fáze proti Japonsku ještě v 68. minutě prohrávali 0:2.

„Belgie si zasloužila postup do čtvrtfinále. Má fyzicky i technicky velmi dobře vybavené hráče. Ale myslím, že jsme ve všech zápasech favoritem,“ řekl brazilský obránce Thiago Silva.

„Samozřejmě víme, že to nestačí. Pokud chceme titul, musíme v každém utkání tvrdě pracovat a odvést to nejlepší. Je potřeba si dobře odpočinout, protože páteční zápas bude ještě těžší než ten s Mexikem. Bude to velké utkání,“ dodal třiatřicetiletý Silva, který byl proti Mexiku kapitánem.

Belgičané měli na posledních dvou velkých akcích nálepku „černého koně“, ale čtvrtfinálovou bránu neotevřeli na evropském ani světovém šampionátu. Do bojů o medaile naposledy prošli v roce 1986, kdy na MS skončili čtvrtí.

„Chceme potvrdit, že jsme zlatá generace, jak o nás všichni říkají,“ uvedl Thomas Meunier.

Z toho, že už ve čtvrtfinále narazí na hlavní favority na zlato, si Belgičané těžkou hlavu nedělají. „Bude to nádherné, protože hrát proti Brazílii je pro fotbalistu vždy úžasné. Odpočineme si a půjdeme v pátek za vítězstvím,“ prohlásil belgický forvard Eden Hazard.

„Dostat se ze stavu 0:2 může být důležitým psychologickým aspektem. Proti Brazílii si to můžeme užít od první sekundy. Myslím, že nejsme favoriti. Nemyslím, že od nás někdo čeká postup do semifinále. Je to zápas, o kterém jako malý kluk sníte, zahrát si ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Brazílii,“ dodal Roberto Martínez, trenér belgických fotbalistů.