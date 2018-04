Konečně gól z dálky. Vždy mě zdobily, jen tady jsem se trápil, říkal Stoch

„Zase jsme z toho ale udělali velké drama. Nedali jsme čisté šance... chvála bohu, že jsme vybojovali tři body, které se počítají,“ ulevil si Stoch.

Za Slavii dal v ligových zápasech dal teprve druhý a třetí gól. Přitom se od něj loni v létě, když přicházel, očekávala daleko větší produktivita...

„To mi nikdo nemusí říkat. Sám o tom dobře vím. Góly mi chyběly, každý ofenzivní hráč je potřebuje, jsem rád, že jsem teď mužstvu takhle pomohl,“ řekl po pátečním vítězství.

Ulevilo se vám?

Samozřejmě. V každém zápase jsem to několikrát zkoušel, ale nepadalo mi to tam. Tentokrát mi konečně vyšla ta moje střela zpoza šestnáctky, určitě to budu zkoušet dál a doufám, že to tak bude pokračovat. Snad budu mužstvu pomáhat nejen herně, ale také produktivitou.

Přišly góly v ten správný čas?

Věřím, že ano. Začalo mi to tam padat už v zimní přípravě, věřil jsem, že to tak bude vypadat i v lize, pak jsem to konečně prolomil proti Spartě. Liga vrcholí, dotahujeme se na Plzeň, je to potřeba.

Zápas proti Karviné jste zvládli, ale znovu jste museli dotahovat. Není to únavné?

Je to těžké. Samozřejmě, že si něco povíme v kabině, ale na hřišti to vypadá jinak. I když si myslím, že tentokrát ten začátek z naší strany nebyl špatný, kontrolovali jsme hru, měli jsme šance, ale pak přijde odkop od brány, prodloužený míč... Tohle nám dělá problémy. Naštěstí mužstvo ukázalo charakter a zvládli jsme to, i když tam byly chybičky.

Jaké?

Kdybychom využili naše šance, mohlo to být klidně čtyři nebo pět jedna, mohli jsme to v klidu dohrát, ne z toho dělat drama.

Trpišovský o Stochovi Co řekl slávistický trenér „Když jsme hráli nejhůř, dostal nás gólem do hry. Byl nejlepší na hřišti, vyhovoval mu mokrý terén, opravdu zahrál fantasticky. A to nejen kvůli gólům, byl silný na míči, hodně aktivní. Jsem rád, že takhle funguje a sám vidí, že když má větší pohyb po hřišti, dostane se do mezihry a více k míči. Byl rozdílovým hráčem.“

Vítězství vás přiblížilo Plzni. Stále věříte, že je ve vašich silách ji dohnat?Bylo důležité, abychom na ně vytvořili tlak. Ale to samé platí i o týmech za námi, které se na nás chtějí dotáhnout. Ztrácíme čtyři body a uvidíme, jak Plzeň dopadne v neděli. Myslím si, že by to mohlo být ještě zajímavé.

Takže budete v neděli fandit proti Plzni konkurenční Spartě?

Ano. Ale já si nemyslím, že by Sparta nějak hrála pro nás. Oni sami potřebují body a i pro ně to bude velké utkání. Může to skončit jakkoli a já věřím, že sparťané Plzeň potrápí a že nám pomůžou.