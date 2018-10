Stoch potká dávného spoluhráče: Nevím, jestli si mě Ivanovič pamatuje

„ Už je to dost dávno. Jsem zvědavý, jestli si mě vůbec bude pamatovat,“ usmál se Stoch na pražském letišti, chvíli před odletem do Ruska. Víc toho asi prohodí s krajanem Róbertem Makem, který patří mezi útočné opory Zenitu.

Zatím jsme se ani moc nehecovali, jen jsme si popovídali. Možná na to ještě přijde čas,“ líčil. „A dohodli jsme se, že si vyměníme dresy.“

Maka dobře znáte. Bude právě od něj hrozit Slavii nebezpečí?

Tam je nebezpečný každý hráč. Když hrajete za Zenit, je jasné, že něco musíte umět. Nemůžeme se soustředit na jednoho hráče, ale na celé mužstvo. A Zenit je velkoklub, čeká nás těžký zápas. Uvidíme, jak to dopadne.

Skupinu jste dobře rozehráli, stačil by vám ze hřiště silného soupeře bod?

Za sebe říkám, že bych ho bral.

O víkendu jste se trefil proti Baníku. Povzbudil vás gól?

Dá se říct, že ano, ale mužstvu to moc nepomohlo, protože jsme tam prohráli. Bohužel, nedá se nic dělat, stalo se. Teď už se musíme koncentrovat na Evropskou ligu a na Zenit.

Jste po vypjatém zápase pokopaní?

Čeká nás něco podobného jako když jsme prohráli v Kyjevě a pak jsme hráli doma s Jabloncem. Taky to bylo těžké, ale i tentokrát věřím, že ten druhý zápas zvládneme a že v Rusku něco uhrajeme.

Odlétáte nezvykle brzy, už dva dny před zápasem. Pomůže to?

Osobně je mi to jedno. Nevím, kdo o tom rozhoduje, ale my hráči ne, nám bylo řečeno, že cestujeme takto a musíme to respektovat. Ale doufám, že nám to pomůže. Většinou jsme cestovali den před zápasem, ráno byl odlet, ubytovali jsme se, pak chvilka odpočinku a předzápasový trénink. Takže i pro mě je to nové.