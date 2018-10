Stoch: Když budeme hrát takhle, vyrovnáme se top týmům v Evropě

„Samozřejmě to mrzí. Někdy je fotbal krutý a prohraje lepší tým,“ pokrčil slovenský záložník rameny, když s černou kšiltovkou na hlavě dorazil mezi novináře. „Ale ukázali jsme výborný výkon. Cesta, po které jdeme, je správná. Když budeme takhle pokračovat, můžeme se vyrovnat top týmům v Evropě - Zenit mezi ně patří.“



Mohli jste ho třeba i porazit, kdyby vaše rána nenarazila do břevna.

To byla velká škoda. Když trefíte břevno, je to vždycky smůla, rozhoduje pár centimetrů.

Sledoval jste gólmana? Vypadalo to, že si myslí, že rána půjde hodně vedle, vůbec nestihl reagovat.

Ono to fakt dlouho vypadalo, že to půjde úplně mimo bránu. Ale v poslední chvíli míč zaplaval a spadl dolů. Brankář zůstal stát, nepohnul se, o to víc mě to mrzí. Trochu níž a byl to gól.

Z dálky jste stříleli často. Byl to plán? Nekombinovat až k brance a pálit?

Zenit nám k tomu dal dost prostoru. A když ho máte, tak to musíte zkoušet. Šancí na střelbu bylo spousta, ale někdy jsme to řešili špatně a někdy zase chybělo štěstí. No nic, musíme makat a pokračovat v tomhle stylu, příště se nám to vrátí.

Cítíte, že výsledek je vzhledem k průběhu hodně krutý?

Bod by byl zlatý, bohužel nemáme nic. Ale na výkonu můžeme stavět, jen si musíme věřit a pokračovat stejně dál. Proti minulé pohárové sezoně jsme se zlepšili, ukazuje se, že cesta, kterou nás trenéři vedou, je správná. Pořád je ještě na čem pracovat, ale zlepšujeme se. Věřím, že ke kvalitní hře se brzy přidají i výsledky.

Gól jste dostali z první střely Zenitu na branku. Blesklo vám hned hlavou, jaká je to smůla?

Jasně. Tlačili jsme na ně, byli jsme častěji u míče a pak z jednoho protiútoku dostaneme gól. Sice už měli nějaké náznaky, ale až tímhle to vyvrcholilo. V tom je síla velkých týmů: někdy nemusí hrát dobře, ale na gól jim stačí jedna dvě šance.

Jaké bylo setkání s krajanem Makem a bývalým spoluhráčem z Chelsea Ivanovičem? Před zápasem jste říkal, že nevíte, jestli si vás bude pamatovat.

Ale pamatoval si, pamatoval... Bylo to v pohodě, po dlouhé době jsme se viděli, prohodili pár slov. A brzy se při odvetě uvidíme zase.

Jak zvládáte našlapaný program?

V pohodě. Není to úplně lehké, ale jsme zvyklí z minulé sezony, kdy to bylo podobné. Musíme dobře regenerovat, správně se starat o tělo. A pak přijde reprepauza, kdy si oddechneme, načerpáme síly a jedeme dál.