Stoch o návratu do reprezentace: Mám z trenéra Hapala skvělý pocit

dnes 9:44

Vypadá, že si to pořád úplně nedovede představit. Při té otázce se krátce zamyslí, poněkud nesměle se usměje. A spustí: „Těším se a jsem zvědavý.“ Slávista Miroslav Stoch se za týden se slovenskou fotbalovou reprezentací vrátí do Edenu. Jaké to bude?

Ještě v neděli osmým a devátým gólem v sezoně pomohl Slavii k důležitému vítězství nad Zlínem (3:1), k návratu na první místo tabulky, k většímu klidu před reprezentační pauzou. Reprezentace zve na zápas se Slováky. Kalas tápal: Co to je kefa? A už příští týden přijede do Edenu znovu, poprvé však v roli soupeře. Česká reprezentace proti té slovenské nastoupí v Lize národů. „Jsem zvědavý na ten pocit, až budu na domácím stadionu jako host, půjdu do jiné šatny..." přemýšlí. O Stochovi se v posledních týdnech hodně mluví. V Česku v souvislosti s jeho formou. Střílí góly, je nejlepším hráčem Slavie, nebo i celé ligy? Na Slovensku zase budí pozornost jeho návrat do národního týmu. Stoch o gólu z přímého kopu: Trefil jsem to špatně V nastavení prvního poločasu nedělního duelu proti Zlínu se postavil k přímému kopu a vstřelil gól na 2:1. Důležitý moment. „Přitom jsem to nekopl ideálně. Nebýt Michala Frydrycha, který odstavil hráče ve zdi, tak bych asi někoho trefil. Patří mu padesát procent gólu," popsal Stoch. Těsně po přestávce proměnil i pokutový kop a s devíti góly je druhým nejlepším kanonýrem ligy. „Nebyl jsem tam dva a půl roku. Uteklo to rychle, ale je to vážně dlouhá doba," líčil, když po ligovém utkání se Zlínem odpovídal na dotazy novinářů. Spory s trenérem Jánem Kozákem reprezentační kariéru devětadvacetiletého Stocha pozastavily, nový kouč Pavel Hapal ho ale v týmu chce. „Volal mi hned, jak se stal trenérem," přiblížil Stoch. „Následně jsme se potkali, asi hodinku jsme přátelsky poseděli, debatovali, nějaké věci jsme si řekli. Mám z něj skvělý pocit." Pod novým trenérem hraje Slovensko už v pátek proti Ukrajině, pondělní zápas Ligy národů proti Česku bude přímým soubojem o udržení ve skupině.