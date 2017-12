Peltův překvapivý trenérský tah: do Jablonce se vrací Rada

Petr Rada Narodil se 21. srpna 1958 v Praze. Hráčská kariéra: Dukla Praha, Fortuna Düsseldorf, Rot Weiss Essen (oba Něm.), Dukla Praha, Toronto Blizzard (Kan.), Jahn Regensburg (Něm.), Chmel Blšany, Fortuna Düsseldorf, Bohemians Praha. Kromě bohaté prvoligové kariéry odehrál také 11 reprezentačních zápasů, ve kterých dal dvě branky. Trenérská kariéra: v roce 1996 začal jako asistent ve Fortuně Düsseldorf. Od sezony 1997/98 působil jako asistent ve Slavii Praha a po odvolání trenéra Tobiáše na jaře 1998 dokončil sezonu jako hlavní trenér. V ročníku 2000/01 byl trenérem Teplic a v dalším roce působil ve Viktorii Plzeň. V říjnu 2003 nastoupil do FK Jablonec a od ročníku 2007/08 opět vedl Teplice. Od sezony 2006/07 působil jako asistent Karla Brücknera u reprezentačního týmu České republiky. Po Brücknerově odstoupení byl 17.července 2008 vybrán vedením ČMFS jako nový hlavní trenér národního mužstva. V dubnu 2009 byl vedením ČMFS z funkce odvolán společně s celým realizačním týmem. Zároveň s ním opustilo reprezentaci šest fotbalistů, kteří se účastnili „večírku“ po prohraném utkání v kvalifikaci o MS se Slovenskem. V říjnu 2010 nastoupil jako trenér Slovanu Liberec a podařilo se mu tým dostat ze sestupového pásma. V létě roku 2011 se však vrátil do Teplic. Na začátku sezony 2012/13 teplické vedení uplatnilo opci na prodloužení jeho smlouvy, ale nakonec se i tak opět stěhoval na lavičku Slavie Praha, kde však sezonu nedokončil a na jaře 2013 v Edenu skončil. V listopadu 2013 naskočil k týmu Vysočina Jihlava a dovedl tým v sezoně 2013/14 na konečné 8. místo. Vstup do sezony 2014/15 však týmu nevyšel a po 9. kole byl koncem září 2014 odvolán. Od února do června 2015 byl zase trenérem Teplic, na konci srpna 2016 se stal trenérem Příbrami, ale na konci roku 2016 musel klub z ekonomických důvodů opustit. Následně se v březnu 2017 senzačně stal hlavním trenérem Sparty Praha, kde nahradil odvolané trenérské duo Požár - Holoubek. Od ledna 2018 se ujme přípravy fotbalistů FK Jablonec. Zdroj: Wikipedie