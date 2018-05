Loni vazba, letos euforie. Nejvíc, co jsem ve fotbale zažil, řekl Pelta

Pelta byl loni zatčen, jako šéf fotbalové asociace podle policistů nezákonně spolurozhodoval o rozdělení dotací, které tekly z ministerstva školství.

Na pozici předsedy asociace záhy rezignoval, po propuštění věnoval svůj veškerý čas svému Jablonci. A tady je výsledek, po úžasném jaru se Jablonec z osmé příčky po podzimu vyšplhal na třetí a byl ve finále poháru.

„Tím, že ten klub je můj a zvlášť v téhle mojí situaci, prožívám největší emoce ve fotbale. Moje aktuální osobní situace není úplně standardní, tak mám radost, že mě v těžkých chvílích podržela manželka, rodina,“ řekl Pelta po posledním kole.

„V době, kdy jsem se vrátil domů, tak se u nás samozřejmě hodně mluvilo o tom, jestli budu v jabloneckém fotbalovém klubu pokračovat v jeho vlastnictví na téhle úrovni. Rozhodujícím faktorem bylo to, že se ode mě neodvrátili zásadní lidi,“ zdůraznil v rámci oslav na stadionu Střelnice.

Splnil se vám sen, když je Jablonec v základní fázi poháru?

Vždycky jsem říkal, že mám sen, abych Jablonec přivedl do nějaké evropské soutěže. Když si vzpomenu, že jsem před rokem byl někde úplně jinde a nevěděl jsem, co se mnou bude…. Teď po dvanácti měsících jsem rád, že se nám povedlo ten tým dobře sestavit. Sice s menším rozpočtem, ale rozhodli jsme se správně v transferové politice a také v zimě při změně na pozici hlavního trenéra. Získat za jaro třicet pět bodů a ještě postoupit do finále poháru je velký úspěch Petra Rady, který tohle s týmem dokázal. Také se ukázalo, že si Jablonec dlouhodobě připravoval a získával hráče, kteří teď prokázali svoji kvalitu a někteří patří k absolutní české špičce.

Čím Rada mužstvo zvedl?

Každý má svůj způsob vedení mužstva. Přístup Petra Rady je agresivní, důrazný, vytváří tlak na hráče a zpětně je zapotřebí říct, že tohle byla cesta, kterou se Jablonec potřeboval vydat. Také musíme říct, že se nám všechno sešlo, vyhýbala se nám velká zranění, získali jsme v zimě hráče Chramostu, který dal důležité branky, rozehrál se Doležal. Ohromný výkonnostní vzestup udělali Zelený, Holeš, Jovovič, Považanec, Lischka podával výkony, které opravdu i mě překvapily. Ale nechci na nikoho zapomenout.

Co znamená pro Jablonec postup do skupiny po finanční stránce v podobě bonusu sedmdesáti milionů korun?

Kdybychom nikam nepostoupili a nehráli nic, tak bychom přemýšleli o tom, že budeme muset být v otázce prodeje hráčů víc povolní. Takhle jsme v situaci, kdy jsme smíření jen s odchodem hráče Pernici do Plzně, ale tenhle transfer už byl uzavřený dřív. A teď se můžeme rozhodovat podle toho, jestli přijde na někoho nějaká extra nabídka a hlavně jestli bude mít parametry, které pro nás budou zajímavé. Nejsme v situaci, že budeme muset prodávat hráče, protože příjmem z postupu do základní skupiny Evropské ligy máme zajištěné financování klubu na příští sezonu.

Už máte představu o posílení kádru pro Evropskou ligu?

Řekl bych, že všechno se bude odvíjet od toho, jestli někdo odejde. V případě, že by někdo odešel a oslabil mužstvo, tak na to budeme reagovat. Celkově ale počítáme, že pro dvě soutěže budeme určitě potřebovat dva, tři, čtyři hráče na rozšíření kádru. Sezona bude náročná.

Splňuje vůbec jablonecký stadion Střelnice normy pro zápasy ve skupině Evropské ligy?

To je jeden z problémů, které budeme muset v současné době řešit, v nejbližších dnech určitě přijede nějaká expertní komise z UEFA. Samozřejmě uděláme všichni včetně magistrátu města, na zastupitelstvu jsem na toto téma už hovořil, všechno, co bude v našich silách, abychom Evropskou ligu představili na území města Jablonce. Myslím, že si to všichni zaslouží, bylo by to dlouhodobé zúročení podpory sportu ve městě a není to jenom o fotbalu. Vznikla tady infrastruktura, kdy se člověk nemusí stydět, když sem přijedou věhlasná evropská družstva. Když to vidím, že můžeme dostat Arsenal, Chelsea, AC Milán a spoustu dalších, tak to pro nás bude velká výzva. Uvidíme.