Neschválili změnu stanov. A Berbr chce zrušit dvoukomorový systém úplně

Moravská komora na úterní mimořádné valné hromadě v Nymburku, během níž byl za předsedu asociace zvolen Martin Malík, návrh na změnu stanov zablokovala.

Šlo v něm o to, aby byl vždycky zvolen předseda. Jinak rozhodování v dalších zásadních otázkách by Moravě zůstalo.

„Byla jedinečná šance udělat krok k tomu, aby byl předseda vždycky zvolen,“ řekl Berbr. „A co jsem dnes viděl, budu podporovat zrušení obou komor.“

Rozdělení voleb na české a moravské delegáty se nelíbí vedení světového i evropského fotbalu.

Jejich zástupci Vassallo a Surkis v ostrém projevu hrozili českému fotbalu izolací a řekli, že do Prahy pošlou normalizační komisi, která „neposlušné“ Moravany postaví do latě.

„Rozhodnutí moravské komory mě zklamalo. A jestli někoho uráží slovník pana Surkise, to se musíte zeptat někoho jiného. Mě neuráží,“ prohlásil Berbr.

Sám si moc dobře uvědomuje, že zrušení dvoukomorového systému nejen při volbě předsedy nelze bez zásahu FIFA a UEFA dosáhnout.

„Stoprocentně ne,“ reagoval. „Ale hlavní je, že Čechy a Morava musí spolu začít komunikovat. Já to dělám, že povolám předsedy krajů a oni to pošlou dál na okresy. Moravský místopředseda Zdeněk Zlámal to dělá tak, že pozve osmdesát lidí a myslí si, že se dohodnou.“

Berbr byl opět zvolen místopředsedou za českou komoru, v níž už léta ovládá většinu. Delegáti ho poslouchají na slovo, hlasují, jak on řekne.

Zároveň to podle jeho slov byla poslední valná hromada, na níž kandidoval na některou z vrcholných pozic. Čeho chce v následujících a jeho posledních čtyřech letech ve výkonném výboru dosáhnout?

„Nevím, nedávám si cíle na čtyři roky, pracuju ze dne na den.“