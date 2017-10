Tři duely za šest dnů? Záhul, ale dá se to zvládnout, zjistil Kopečný

„Záhul to je. Do toho cestování. Ale dá se to zvládnout. Ani v jednom utkání jsem neměl krizi,“ říká 23letý univerzál v sestavě Fastavu.

Jak vám bylo ke konci zápasu v Písku?

Už mi těžkly nohy. Fyzicky jsem se nejlépe cítil v zápase s Baníkem. Po něm jsem nebyl unavený. Po poháru jsme měli výklus a po pátečním tréninku ještě pořád nejsem v úplné pohodě.

Co je nejdůležitější, když jdou zápasy takhle rychle za sebou?

Dobře jíst, pořádně se vyspat. To jsou základní věci. A možná se trochu odreagovat, třeba s rodinou, a nemyslet jenom na fotbal. Volný čas jsem trávil s přítelkyní.

Trenér Páník po návratu z Moskvy prohlásil, že se po odpoledním probuzení cítil jako po kocovině. Co vy?

Vraceli jsme se zpátky po půlnoci a v letadle zaberete na deset minut, což je ještě horší, než kdybyste nespal vůbec. Ale čekal jsem to horší, docela jsem se s tím vyrovnal.

Je to dobrá zkušenost, že?

Přesně tak. Něco podobného nás čeká ještě jednou. My, co jsme to nikdy neabsolvovali, víme, jak se na to připravit. Doufejme, že to bude příště lepší.

Díval jste se na zbývající program podzimu?

Vím, že nejbližší tři zápasy máme doma. To je velká výhoda. Cestování autobusem není optimální, pořád jsme někde na hotelu přespávali.

Na reprezentační pauzu jste se těšili, že?

Já osobně hodně. Na víkend jsme dostali od trenéra volno, takže jsme s přítelkyní naplánovali relaxační pobyt. Akorát musíme na sporttesteru zaběhnou nějakou čtyřicetiminutovku.

Zápas proti Lokomotivu byl vaší premiérou v evropských pohárech. Jak jste ji prožíval?

Už když jsme přijeli na stadion, byl to jiný svět než v naší lize. Když mi trenér řekl, že půjdu do hry, tak jsem se moc těšil. Nestává se každý týden, abyste hrál proti takovým hráčům.

Ze série sedmi utkání za tři a půl týdne jste vyšli s bilancí dvou výher, tří remíz a dvou porážek. Jak to hodnotíte?

Nepředpokládal jsem, že všechno vyhrajeme. Trochu jsem se toho bál. Všichni mluvili o Evropské lize, ale naše liga je důležitější. Naštěstí v ní nemáme žádný propad. Teď hrajeme dvakrát doma, a když zápasy zvládneme, budeme na solidním místě.