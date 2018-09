Finiš přestupů přivedl do Hradce Králové posilu Kopečného

Předsevzetí přivést do každé řady jednoho kvalitního hráče, které vedení hradeckého klubu prezentovalo krátce před startem letošní druholigové sezony, se přece jen naplnilo.

V úterý ho dovršil příchod zlínského záložníka Miloše Kopečného, jenž se svým dnes už bývalým klubem vyhrál v předminulé sezoně Český pohár a následující podzim s ním válčil v základní skupině Evropské ligy.

Změny v Hradci od minulé sezony Příchody před začátkem sezony: Ďurděvič (Varnsdorf), Matoušek (Sparta), Finěk, Hašek, Hynek, Jukl, Martinec, Stejskal, Trávníček (všichni návrat z hostování či přesun z mládežnických týmů Hradce) po začátku sezony: Pokorný (Baník Ostrava), da Silva (Liberec), Kopečný (Zlín) Odchody Pázler (Liberec), Schwarz (Čenstochová/Polsko), Lindr (Ústí nad Labem), Krátký (Ústí nad Labem), Mudra (konec smlouvy), Súkenník (konec smlouvy), Nosek (ukončení smlouvy), Pajer (ukončení smlouvy), Šípek (Chrudim - hostování) - vše před začátkem podzimní části sezony

Kopečný se tak přiřadil ke stoperovi Jakubu Pokornému a brazilskému útočníkovi Wesley da Silvovi. Ty Hradec získal, na rozdíl od Kopečného, jenž už je jeho hráčem, zatím na hostování. Všichni tři dorazili do Hradce z prvoligových klubů: Pokorný z ostravského Baníku, da Silva z Liberce. „Chtěli jsme přivést do každé řady posilu, povedlo se to,“ konstatoval sportovní manažer hradeckého klubu Pavel Krmaš.

Do poloviny srpna, když už druholigová soutěž běžela, Hradec získal z cizích zdrojů pouze varnsdorfského záložníka Ďurděviče, jenž se rychle stal hráčem základní jedenáctky mužstva.

Nynější tři posily přišly až v průběhu sezony, Kopečný dokonce v posledním týdnu letního přestupového okna, které končí v sobotu. „Kluby dotváří své kádry s blížícím se koncem přestupů na poslední chvíli, proto ten pohyb,“ uvedl Krmaš.

Zatímco u Pokorného a da Silvy byl zájem Hradce dlouhodobější a Brazilec dokonce v Hradci v přípravě trénoval a hrál, Kopečný byl trochu jiný případ. „Tahle možnost se teprve naskytla a myslíme si, že bude opravdovou posilou,“ uvedl na adresu čtyřiadvacetiletého hráče hradecký manažer.

Příchod zlínského záložníka, jenž na své oblíbené pravé straně může hrát také v obraně, bude v Hradci pravděpodobně posledním příchodem letošního léta. „Říká se nikdy neříkej nikdy, ale v tuto chvíli to vypadá, že už opravdu nikdo nepřijde,“ potvrdil Krmaš.

Příchody tří nových hráčů během posledních týdnů hradecký kádr rozšířily, a tak je možné, že ho do soboty někdo opustí. „Sice není zase tak široký jako třeba v minulé sezoně, ale někdo by na hostování ještě odejít mohl, jednáme o tom, šlo by by o jednoho či dva hráče,“ nevyloučil tuto možnost manažer.