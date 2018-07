Po kritice veleben. Olomoucký gólman Buchta staví základy

4. minuta: mladoboleslavský kapitán Matějovský perfektně zahrál roh, na přední tyči balon propadl a na malém vápně se objevil hlavičkující Pauschek.

Buchta však předvedl skvělý reflex, máchl rukou a tutový gól překazil. Neuvěřitelný zásah!

44. minuta: další standardní situace, stoper Jemelka ve vzduchu neuhlídá Krále, který hlavičkuje přesně k tyči, navíc míč tlačí k zemi, ale i tam se obrovitý Buchta stihne vymrštit a balon vytáhne. Gól do šatny tak Sigmu nesrazí.

61. minuta: po centru Konatého hlavičkuje pro změnu Fabián, jemuž dopřál prostor obránce Sladký, ale také on zblízka nepřekoná skvěle postavenou olomouckou zeď.

Všechny těžké zákroky Buchta vytáhl za stavu, kdy mohla Mladá Boleslav vést nebo srovnat.

Tomu se říká příspěvek mužstvu! „Nejtěžší byla Králova hlavička, kterou jsem vytahoval z čáry. Ale měl jsem si pro ten vysoký míč jít, trochu jsem zaspal na lajně a pak jsem to musel zachraňovat na poslední chvíli,“ povídal Buchta perfekcionisticky. Pravda je taková, že nemít v brance Buchtiče, jak mu sigmáci přezdívají, zřejmě by odjeli s prázdnou.

„Musíme Buchtičovi poděkovat,“ chválil oporu útočník Martin Nešpor.

Není divu, že Buchta dostal cenu pro nejlepšího hráče zápasu. „Cenu jsem možná dostal díky tomu, že jsme se o góly podělili, že nikdo nedal víc než jeden,“ přemítal skromně. „Postavili jsme dům, já položil základy a kluci to dostavěli. Byl to společný týmový výkon.“

Buchta zaváhal pouze, když rukou odboxoval dlouhý nákop těsně za hranicí vápna, za což dostal žlutou kartu. Ale z přímého kopu za šestnáctkou Kateřiňák branku přestřelil, takže se nic vážného nestalo. „Odrážel jsem se ještě v šestnáctce, ale asi jsem vyletěl ven. Rozhodčí to posoudil dobře, já jsem to neodhadl. Jsem rád, že z toho nebyl gól.“

Ani jeden. Přitom v prvním kole prožíval opačné pocity. Po porážce 0:3 se Slavií si v brance připadal zbytečný, vyčítal se mu gól z dálky po ráně Stocha. O to lépe se mohl vcítit do mladoboleslavského brankáře Luboše Kamenára, jenž si sáhl na míč, jen když ho lovil ze sítě. „Minule jsem to byl já, teď Lubo. Bylo mi ho až líto. To jsou pro gólmana nejhorší zápasy.“

Buchta však obvykle položí pevné základy domu a to se pak bydlí sigmákům v klidu. V minulé sezoně byl vyhlášen nejlepším brankářem soutěže.