Olomoucký brankář Buchta: Po sestupu jsem chtěl končit, teď si užívám

Vnejvyšší tuzemské lize debutoval Miloš Buchta až pár dní po pětatřicátých narozeninách, tedy ve věku, kdy už fotbalisté své kariéry končí. Jenže olomoucký brankář jako by se vydal proti proudu času.

Na Hané zažil sestup, návrat do první ligy a teď, o dva roky starší, prožívá snový podzim. Spartě vychytal největší šance, poosmé si letos zapsal nulu a má výrazný podíl na druhém místě Sigmy v polovině sezony. „Užívám si to,“ neskrývá gólman, který v kariéře chytal i na Slovensku a v Rumunsku.

Martin Sladký vám vysekl poklonu, jak jste proti Spartě tým podržel v závěru. Zvlášť při gólovce Václava Kadlece.

Asi ano, Kadlec měl dobrou šanci, udělal to v prvním momentu dobře, že si míč pustil a nestřílel, protože by trefil Jemelku. Já jsem to ustál, trochu jsem zmenšil úhel, nachystal jsem si ho a šel jsem dopředu, takže mě trefil. Je to někdy i štěstí. Jsem rád, že jsme vyhráli.

Měl jste v závěru obavy, když sparťané posílali do šestnáctky jeden centr za druhým?

Jsem velký a těžím z toho. Některé centry jsem raději boxoval, bylo tam hodně hráčů a nechtěl jsem riskovat. Tyhle zápasy mám rád, s výbornými diváky. Jsem rád, že jsme zlomili devatenáct let, kdy jsme doma Spartu neporazili. Potvrdili jsme naši dobrou výkonnost na podzim a možná jsme mohli vyhrát i větším rozdílem.

Vadily vám dělbuchy sparťanů?

Jeden mě překvapil, byla to vážně rána jako z děla. Ale jinak jsem na tohle byl zvyklý z Rumunska, kde to bylo na denním pořádku a při derby to bývalo ještě daleko bouřlivější. Atmosféra ale byla super, doufám, že si diváci najdou cestu i na jaře a poženou nás k nějakému pořádnému úspěchu. Byl bych rád, kdybych ještě mohl být u toho.

Sigma má za sebou jednu z nejlepších půlsezon v historii. V čem je vaše tajemství?

Jsme na tom asi bodově i lépe než ve 2. lize. Vše si sedlo. Kabina, ne že se vyčistila, ale řekli jsme si nějaké věci, jak by to měly fungovat. Je tu ta zlatá generace ročníku 1993, kterou jsme doplnili my starší, ale i další mladší kluci. Vznikla dobrá parta. Trenér nám řekl, že Sparta má lepší individuality, ale my jsme silnější jako tým. A ukázali jsme to.

Jste rád, že jste před dvěma lety neukončil kariéru, jak vás po sestupu napadalo?

Teď si to užívám. Po pádu do druhé ligy jsem to chtěl zabalit. A musím poděkovat manželce, že mi to rozmluvila. A také lidem v Sigmě, protože jsem tu začínal, pak jsem šel do světa, oklikou jsem se vrátil zpátky a kariéru chci skončit v Sigmě. Jsem strašně rád, že mohu ještě pokračovat a jsem součástí party, která momentálně nějakého úspěchu dosáhla. Je ale zatím jen poloviční.

Celý podzim před sebou máte nováčka na stoperu, Václava Jemelku. Jak se vám zamlouvají jeho výkony?

Po zápase jsem mu říkal, že musí trošičku ubrat, protože když bude hrát tímto tempem, tak o něj brzo přijdeme. A to bych nechtěl. Džem je chytrej kluk, mladej, výbornej, vletěl do toho a pro mě je to top hráč. Dostal šanci, chytl se jí, maká na tréninku, je poctivý a přeju mu tu nejlepší kariéru, ale doufám, že vydrží ještě několik let v Sigmě. A do světa půjde až potom.

O trenéru Jílkovi se ví, že umí tým nahecovat. Jak vás připravoval na Spartu?

Bral to jako normální zápas, jen nám zdůraznil, že to jsou zápasy pravdy. Zlín i Sparta byly minulý rok v první pětce a chtěl vidět konfrontaci. A že pokud je zvládneme, tak budeme ve hře o dobré umístění. Neříkáme, že o poháry, to by bylo předčasné. Chceme ale být co nejdéle nahoře a pokusit se o ně poprat. Jinak nás trenér Jílek nemusel motivovat, do každého zápasu jdeme na sto procent – a proti Spartě ani nemusel. Když má přijet Sparta, je každý motivovaný dost, hned když se ráno probudí.

Rozdíl mezi vámi vzrostl na sedm bodů. Co to znamená?

Ještě máme jeden zápas, kde bychom to chtěli potvrdit. Doma jsme zvládli podzim bez prohry, za to jsem rád. Všichni, co tu jsme, jsme se na těch patnácti zápasech podíleli. Prohráli jsme jen v Plzni, škoda té jediné prohry, ale musíme být pokorní a zvládnout zápas v Liberci. Oddychnout si, udělat dobrou přípravu, jaro bude určitě těžší, ale my budeme chtít zůstat na předních příčkách.

V průběhu podzimu jste se utkali se všemi týmy, kdo vám přišel nejsilnější?

Tady nás přejela Slavia (1:1), ale až od momentu, kdy odešel Chorý. Paradoxně musím říct, že Bohemka byl jediný mančaft, který nás úplně přejel. Dostali jsme trochu laciný gól, ale z Bohemky jsme měli šťastný bod (1:1). Jiné mužstvo nás vyloženě nepřehrálo.

Jak hodnotíte zápasy proti trojlístku Plzeň (0:1), Slavia a Sparta?

Každý zápas nám něco dal. Víme, kde máme rezervy a kde silné stránky. Škoda zápasu v Plzni, minimálně na bod jsme měli. Ty tři zápasy jsme herně zvládli dobře, ale nechceme usnout. Koukáme se dopředu, na Liberec. Ještě nás čeká jeden zápas a až potom bude dovolená.

Když jste v Liberci hráli naposledy, byl jste vyloučen po hlavičce Pulkrabovi. Vzpomenete si na to někdy?

Zrovna před Zlínem jsme se bavili, že se na Liberec asi vykartuju. Ne, pojedu tam. To se stane, už se to nedá vrátit. Byl to zkrat a doufám, že už se na to zapomnělo. Budu se koncentrovat jen na fotbal.