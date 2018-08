Olomoucký brankář Buchta: Body jsou teď důležitější než nějaká Sevilla...

Čím si vysvětlujete tak rozdílný výkon týmu oproti pohárovému zápasu proti Seville?

Nevím, jestli si každý myslí, že si odehrál zápas se Sevillou a tím dosáhl vrcholu kariéry... Zápas se Sevillou byl jednou za život a kariéra běží dál. Důležitá je liga, protože my ji chceme i příští rok, a pokud nezachytíme začátek, tak pak už bude na nás velký tlak. A když to neumíme zvládnout teď, tak pod tlakem to nezvládneme určitě.

Pochytal jste mnoho šancí, ale nic z toho...

Zklamání. Ale mě spíš štve, že jsme zase na body neměli. My jsme Hrubého ani pořádně neohrozili, nebylo tam nic, z čeho bychom mohli gól vstřelit. Náznaky šancí možná, ale to bylo asi všechno.

Nepřipomenulo vám to minulou sezonu, kdy jste v Jablonci také deptal střelce?

To měli ještě větší šance. Všechno šlo kolem mě, takže jsem měl šanci. Bohužel zase nakopnutý balon ze standardky, dostaneme gól a pak už jde – druhý, třetí... Nemám slov.

Naštve brankáře o to víc, když chytí únik a pak inkasuje ze standardní situace po centru?

Takové góly padají. My tuto sezonu neumíme nabrat šestnáctku a hodně gólů dostáváme po centrovaných balonech. Každý týden si to na videu rozebíráme, přijde zápas a zase dostaneme gól ze standardky. Něco je asi špatně. Věřím, že snad zvládneme doma poslední zápas před pauzou za tři body, protože pak už by to bylo hodně kritické. Potom si trošičku oddechneme, možná uděláme teambuilding a rozebereme si, proč nám to teďka nejde. Věřím, že nás to nakopne. Potřebujeme udělat jeden dobrý výsledek, pak tomu mužstvu věřím. Připadá mi, že se vydáme co nejvíc se Sevillou a pak Jablonec... Vůbec jsme neměli šanci bodovat. To je můj názor, možná bude mít trenér jiný, možná mi za to vynadá.

A vy jste vynadal obráncům, kteří dvakrát namazali do šance Chramostovi?

Lepší je někdy povzbudit, než vynadat. Ale člověk je naštvaný, když se takové chyby opakují stále. Nemůžeme být alibisti, že se nic neděje. Je třeba si sednout, vzít to jak chlap a říct si: Tam jsem udělal chybu, tam jsem udělal chybu. Při prvním gólu jsem taky mohl jít na centr. Každý děláme teď chyby a neumíme uhrát vzadu nulu, to mě mrzí. Kdybychom vyhráli 4:3, tak ať klidně góly dostáváme. Ale nedaří se nám ani střelecky, to je teď asi největší problém, proč vůbec nezískáváme body.

Za vyrovnaného stavu jste se blýskl nejen zákrokem, ale i férovým gestem, když jste přiznal Jablonci roh. To se cení.

Myslel jsem, že to rozhodčí slyšel, celkem to i cvaklo do prstu. Chramosta reklamoval mou teč, rozhodčí se přišel zeptat, tak jsem prostě řekl, že ano. Jsem zastánce fair play. Možná kdybychom z toho dostali gól, každý by nadával, ale když je člověk férový, pak se mu to vrátí. I když teď se nám to nevrátilo, odjíždíme s nulou, s debaklem. Musíme se z toho dostat sami.

Nebylo to způsobené i únavou? Proti Seville jste se vydali...

Asi trošku jo, trenér protočil sestavu. Máme osmnáct kluků, plnohodnotně je nahradili. Nechtěl bych se na to vymlouvat. Únava bude už přicházet, ale kvůli tomu body nezískáváme. Jsme rádi, že máme šanci zabojovat o Evropu, ale já už ani nevím, jestli má smysl o ni bojovat, protože já bych chtěl radši body v lize. Ty jsou pro mě teďka důležitější než nějaká Sevilla.

Ta vás čeká ve čtvrtek.

Pokud by ty tři body v lize znamenaly, že postoupíme do skupinové fáze Evropské ligy, tak bych tu daň asi bral. Ale buďme realisti: Sevilla si dá na nás teď větší pozor, doma mají větší sílu. My hlavně musíme vstřelit gól, nedáváme je, a pokud je nedáme, tak nepostoupíme. Ale říkám: Pro mě začíná být priorita liga. Sevillu už stavím na druhou kolej.