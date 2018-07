Pokud brankář pokazí dva tři zápasy, je důvod k panice, říká Buchta

Technický lob zpoza vápna a mírně vyběhnutý Aleš Mandous i ze třetí střely mladíků fotbalového Brna v Juniorské lize inkasuje.

Dokonale se mohl vcítit do brankářského kolegy z A-týmu Olomouce Miloše Buchty, jenž si při úvodní ligové porážce 0:3 se Slavií také moc nezachytal. „Špatný zápas pro gólmana. Už jsem si odvykl na třígólovou nadílku, bohužel jsem nic nechytil,“ hlesl Buchta.

Výkon Mandouse, jenž do Sigmy přišel v létě ze Žiliny, bedlivě sledoval trenér Hanáků Václav Jílek.

Klub jej přivedl i proto, že chtěl na hostování poslat kvalitního, leč málo vytěžovaného odchovance Michala Reichla, jenže ze štace ve slovenských Zlatých Moravcích nakonec sešlo, a tak má Jílek z čeho vybírat. „Největší konkurenci máme v brance. Nevím, jestli někdo v lize má takhle kvalitní tři brankáře.“

Pomalu se připravuje na moment, až 38letý Buchta pustí do branky vlčáky. „Miloš byl loni sice vyhlášen nejlepším brankářem soutěže, výkonnost má, ale roky nikdo nezastaví. Už je to hodně zkušený hráč. Chceme být nachystaní.“ A Buchta musí být na pozoru.

Ovšem pořád je jasnou jedničkou Sigmy. Nic na tom nemění ani nešťastný start se Slavií. Zítra v Mladé Boleslavi by měla ramenatá opora mančaftu znovu zastavovat míče.

„Klukům jsem nesebral body a nevidím důvod, proč by měl trenér sahat k výměně. Ale pokud se tak rozhodne, musím to respektovat. Jsou tady dva gólmani, kteří čekají na šanci,“ uvědomuje si Buchta zvýšenou konkurenci, která má výhodu v kvalitnější hře nohou, na což Jílek klade důraz. „Takhle to nevnímám. Vždycky říkám, že pokud gólman posere dva tři zápasy, pak je důvod k panice,“ povídá s nadhledem.

Ne že by týmu pokazil zápas, i když názory na to, zda mohl chytit pumelici Stocha ze 27 metrů, po které ani neskočil a sotva mrkl, se různí. Odlišný pohled na to má i Jílek s trenérem brankářů Tomášem Lovásikem. „Díval jsem se na to několikrát, těžko s tím mohl něco dělat. Střela byla schovaná a brankář nemůže jít na stranu napřed,“ zastal se svěřence Lovásik.

„Asi mohl Miloš udělat víc, ale míč se hodně vytočil, trefil ho přes šajtli na zadní tyč. Ale mohl být v jiném postavení,“ myslí si Jílek. Hlavního viníka ovšem našel jinde: „Jednoznačná chyba byla hráčů v blízkosti Stocha, protože jsme věděli, že má takovouhle koncovku. Ukázal to v posledních přípravných zápasech, a jestliže mu dáme pět metrů na 25 metrech, tak je to moc. Tomáš Zahradníček ho zbytečně podběhl, kdyby se na něj navázal na kontakt, tak střela nepřijde.“

Mohl to chytit. Nemohl to chytit

Jak to viděl Buchta? Spíš neviděl.

„Míč jsem vůbec neviděl přes Štěrbu, který se posouval do středu, jak si Stoch střelu naváděl. Zpoza něj to vyletělo z jiné strany, než jsem udělal pohyb. Možná jsem si měl balon lépe najít.“ Víc si vyčítal třetí gól slávistického obránce Coufala, byť byl na zadní tyči volný. „Ale udělat jsem s tím něco mohl.“

Při první brance zase doufal v ofsajdové postavení Tecla, které však video vyvrátilo, navíc míč tečoval bránící Jemelka. „Myslel jsem, že byl ofsajd, vzal jsem i balon na rozehrávku, ale Jemelka řekl, že to šlo od něj. A video ofsajd neprokázalo,“ podotkl Buchta.

Není ovšem pravda, že by nic nechytil. Zaskvěl se ve druhém poločase za stavu 0:2 při přízemní střele Stocha, který zakončil protiútok dva na gólmana do odkryté branky, jenže míč netrefil dobře a Buchta se stihl na čáře přemístit. Skvělý zákrok však k ničemu nebyl.

„Říkal jsem klukům, že tohle nás může nakopnout. Měl úplně prázdnou bránu, myslel jsem, že je to gól, bojoval jsem do poslední chvíle, netrefil to ideálně. Bohužel jsme dostali třetí gól. Přesouval jsem se, dal mi to nad rukou a s 0:3 se už těžko něco dělá,“ litoval. „Slavia měla pět šancí, byla prostě efektivní. Zápas byl vyrovnaný, co se týká kombinace a náznaků šancí.“

Sigma v minulé sezoně doma ani jednou neprohrála, teď Andrův stadion dobyl soupeř na první pokus. „Série musela někdy skončit, bylo to hned na začátku, můžeme načít novou. Nedělal bych z toho tragédii, Slavia má dobré mužstvo. Musíme to brát tak, že je to aspirant na titul, neřekl bych, že je to facka, prohra pro nás byla možná krutá,“ povídá Buchta. „Musíme se teď přes to přenést. Fotbal přináší i nějaké prohry, teď se musíme soustředit na další zápas.“ Jenže defenziva Olomouce utrpěla odchodem klíčového stopera Uroše Radakoviče do Sparty, jeho nástupce Štěrba neprožil zrovna povedený zápas.

„Máme kvalitní stopery, ale Uroš tady odvedl velký kus práce. Věřím, že Štěrba, nebo někdo jiný, ho může plnohodnotně nahradit. Nebude to hned, ale časem dozraje do nějaké kvality,“ tvrdí Buchta. „Nebylo to o stoperech. Do čeho kopli, to tam spadlo. Pro gólmana to jsou nejhorší zápasy, kdy si pořádně nesáhne na balon a jen je loví ze sítě. Musíme na to rychle zapomenout a dobře trénovat.“

Olomouc má náročný program. Po Boleslavi přivítá Plzeň, což je ovšem ideální průprava na 3. předkolo Evropské ligy, ve kterém vyzve nejspíš Alkmaar, pokud Nizozemci postoupí přes kazašské Almaty. „Doufáme, že nás čekají v Evropě aspoň čtyři zápasy,“ myslí Buchta na postup. „Chtěli jsme se konfrontovat se Slavií, ale výsledkově jsme to nezvládli. Boleslav i Plzeň nás prověří. Musíme být efektivnější. Chceme se měřit i s těmito mančafty, protože bychom chtěli do šestky, ale Slavia má jiné finanční možnosti, přijelo ji povzbudit hodně fanoušků a jsou trošku jinde než my.“

Pokud Buchta naváže na minulý ročník, nemusí být Sigma od bohatýrské Slavie daleko.