Přichází boj o pohárové místo, říká olomoucký Buchta před Jabloncem

Díky ztrátám konkurentů se přesto Sigma posunula na třetí místo, předvedenou hrou ale nemohla nadchnout. „Nevím, jestli nám dochází dech. Nebo nás svazuje blížící se finiš?“ přemítá brankář Miloš Buchta, v sedmatřiceti letech nejzkušenější ze sestavy Hanáků.

Kde hledat příčiny nezvládnutého zápasu s Jihlavou, jež hraje o záchranu?

Těžko se mi to hodnotí, protože jsme doma znovu ztratili body, ale je to asi spravedlivá remíza. Šancí bylo málo, měli jsme možná dvě. Na straně Jihlavy to nebyla ani šance, ale dobře kopnutý roh, ze kterého padl gól. Bohužel. Někdy vám uškodí, že soupeř hraje o jednoho méně a víc zaleze. My to tam chceme dotlačit, ale bohužel se nám to nepovedlo.

Jak to, že byl při vyrovnání hlavičkující Dvořák tak volný?

Nejspíš měli dobrý blok, nestíhám to pořádně sledovat, protože většinou koukám na balón. Jak naskakoval, už jsem věděl, že to bude trefovat, měl to proti hlavě a dobře to umístil. Těžko jsem s tím mohl něco dělat. Bohužel jsme nepřidali druhý gól. Kdybychom vedli 2:0, už by možná bylo po zápase. Bohužel, takový je fotbal.

Co chybělo, abyste na míč letící k tyči dosáhl?

Rychlejší reakce. Byla to prudká hlavička a chybělo mi dvacet centimetrů. Každý gól se sice dá chytit, ale tenhle byl velmi těžký.

Přitom Dvořák dvakrát nebezpečně hlavičkoval i předtím. Nestačilo to jako varování?

Měl tam jeden velmi dobrý roh, kdy těsně minul horní tyč. Bohužel jsme si na to nedali pozor. Tomu ale předcházel laciný roh, kdy jsme si nepokryli hráče. Musíme si na to dávat víc pozor, aby nás to v dalších zápasech znovu nepotrestalo. Nezbývá nic jiného než to odčinit v Jablonci a víc přidat.

Dopředu to Sigmě, s výjimkou zápasu na Dukle, moc nejde. V čem je problém?

Máte pravdu. Na Dukle nám to tam padalo a paradoxně jsme měli i další šance. Pak přijdou zápasy doma, a jestli na nás doléhá nějaká křeč? Nevím. S Karvinou jsme si šance vypracovali, ale s Plzní nic, se Slováckem nic. Musíme trošku přidat. Anebo nás to svazuje, že už se blíží finiš a jsme stále tam. Nedělal bych z toho tragédii, Plzeň také prohrála, i Slavia se Zlínem. Stane se, můžeme zaváhat. Doma stále držíme neporazitelnost, takže v tomhle směru je to dobré. Domácí ztráta dvakrát za sebou ale mrzí.

Chybí některým hráčům podzimní forma?

Máme nikoliv už mladý, ale stále ještě mladší tým a udržet si stabilní formu jako na podzim, to by bylo opravdu těžké. To byly nadstandardní výkony od všech hráčů, i když tam vlítli kluci z lavičky, rozhodli zápas s Libercem. Nevím, jestli nám dochází dech. Proti Jihlavě to nevyšlo a remíza je asi spravedlivá. Herně a v držení balónu jsme možná byli lepší, ale na šance až tak ne.

Může být tato i další domácí ztráty rozhodující v boji o poháry?

Určitě. Možná jsme počítali, že s Karvinou i Jihlavou budeme mít šest bodů, a máme jen dva. Zase se nepočítalo, že vyhrajeme na Dukle. Fotbal vám to jednou vezme, jindy vrátí. Chce to mít nadhled. Po zápase je to zklamání, ale na konci si třeba řekneme, že ten bod byl získaný.

Na hledání formy nemáte moc času. Zbývá sedm zápasů a blíží se finiš. S čím pojedete do Jablonce?

Čeká nás těžký zápas o šest bodů a možná i o pohárové místo. Nám se paradoxně lépe hraje venku, kdy soupeř musí tvořit a my umíme držet balón a připravit si šance. Doufám, že v Jablonci navážeme na venkovní zápas na Dukle a vyhrajeme.