Bosančič měl pomalý rozjezd, teď dohnal kondiční manko a zase řádí

Při výhře 2:1 na Slavii byl šikovný srbský záložník u obou gólů Slovanu, jeden z penalty sám dal. V neděli se třemi asistencemi podílel na jasném vítězství Liberce 4:1 v derby s Jabloncem. „Tak nějak jsme si představovali jeho výkony, když k nám přicházel,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Bosančič přišel pod Ještěd poprvé v roce 2009 a o tři roky později s ním slavil titul. Na jaře té mistrovské sezony nastřílel šest gólů a všechny byly parádní. Jeho oblouček do branky Budějovic tehdy skončil druhý v anketě iDNES.cz o nejhezčí gól jara.

Po odchodu z Liberce zamířil do fotbalové exotiky. Hrál v Koreji či Thajsku, ale letos v zimě se vrátil do Liberce. „Je to jeden z nejtalentovanějších fotbalistů, se kterými jsem kdy hrál. Může být rozdílovým hráčem,“ předpovídal sportovní ředitel Jan Nezmar.

Jenže po návratu z Asie na tom Bosančič nebyl kondičně ani zdravotně nejlíp. Na jaře si připsal pět startů v základní sestavě, letos se do ní prosadil až v 10. kole. Ale od té doby září. „Česká liga je náročná. Potřeboval jsem nějaký čas, abych se do toho fyzicky dostal. Mezitím jsem měl nějaké zdravotní problémy, ale teď jsem se dal dohromady a cítím se dobře,“ těší 29letého hráče.

Když v 70. minutě derby s Jabloncem odcházel ze hřiště, fanoušci ho vyprovázeli nadšeným potleskem. „Dneska mě ten zápas bavil, hlavně po gólu na 1:1 se hra více otevřela,“ říkal po utkání. „U nás v mužstvu teď vše funguje, a to se odráží na hřišti. Všichni makáme a hrajeme jako tým.“

Kouč Trpišovský nechtěl Bosančičův výkon po výhře 4:1 příliš vyzdvihovat. Ostatně hlavní hvězdou zápasu byl autor hattricku Milan Kerbr. „Miloš je muž dvou tváří. V úvodu zápasu poztrácel spoustu míčů, ale pak se chytil gólovou přihrávkou,“ řekl kouč Slovanu. „Byl to strašně důležitý článek naší hry, ale takových bylo mnohem víc. Máme to nastavené tak, že týmový výkon je daleko důležitější než individuální.“

Miloš Bosančič však ukázal, že stále umí být rozdílovým hráčem, což se Liberci může v závěru podzimu hodit. Už zítra čeká Slovan domácí pohárové utkání s Karvinou, v sobotu pak liga v Jihlavě.