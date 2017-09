Slávista Škoda o chybě sudího: Říkal jsem mu, že to bude průšvih

Škoda potvrdil solidní bilanci z nedávných derby, ve čtyřech posledních duelech proti Spartě se trefil potřetí.

Mohlo to ale být počtvrté...

„Myslím, že to viděla i Tribuna sever, viděl to každý. Ten na lajně asi určitě,“ nechápal Škoda, že sudí nepostřehli, že Costa vykopával jeho střelu metr za brankovou čárou.

Dal jste dva góly, ale jeden vám chybně neuznali, co vám v tu chvíli problesklo hlavou?

Já nevím, co na to říct... Fakt nevím, je to bída. Ale šli jsme za tím gólem a nakonec jsme to zvládli.

Jak takový moment vnímá hráč na trávníku?

Vůbec nevím, co se tam stalo. Myslím, že tam v tom měli guláš. Já rozhodčímu říkal, že to byl stoprocentně gól, že z toho bude průšvih.

Nakonec být nemusí, protože jste vyhráli. A vy jste se radovat mohl, zády k bráně jste hlavou otevřel skóre v 71. minutě. Bylo to těžké zakončení?

Bylo, ale myslel jsem si, že gólman půjde ven, bude si to chtít sebrat a já ho přehodím. On zůstal na lajně a naštěstí to tam spadlo.

VIDEO: Slavia - Sparta odehrála 288. derby - neuznaný gól Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ke gólu vám ještě lehkou tečí pomohl sparťan Zahustel.

Já jsem hlavičkoval a on to za mnou trochu tečnul. Asi by to i tak šlo do brány. Směřovalo to tam, ale nevím, jestli by se to takhle vzneslo.

Podobnou branku tady vstřelil před pěti lety Martin Latka, Slavia tehdy vyhrála 1:0. Pamatujete?

Přesně jsem si to vybavil. S Miněm Stochem jsme to netrénovali, jemu prostě došlo, že to tam takhle může dát. Když je to takhle na střed, tak gólman neví, jestli má vyběhnout. Vyšlo to skvěle.

V derby máte poslední dobou solidní bilanci, tři góly ze čtyř duelů.

Tohle jsou úžasná utkání, jsem rád, že jsem v nich takhle produktivní. Byl to hodně náročný zápas a jsme nadšení, že jsme ho zvládli.

Sparta měla jedinou střelu na bránu, moc jste ji nepouštěli do hry. Byla výhra 2:0 z vašeho pohledu zasloužená?

Určitě. Místy to byl vyrovnaný zápas, ale dali jsme gól, který měl platit. Měli jsme i další šance, myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.

Pohárový týden jste zvládli ideálně, dvě vítězství, bez inkasované branky. Budete mít klidnější dny?

Věřím, že bude trochu volnější atmosféra. Ale nemyslím, že bychom byli v nějaké křeči. Akorát se nám v lize nedaří venku, to musíme napravit a začít vozit body.

To bude klíčové, aby vám dál neutíkala první a zatím bezchybná Plzeň.

Musíme zvládat naše zápasy a doufat, že něco poztrácejí. Tohle byl strašně důležitý zápas nejen kvůli tabulce, ale celkově kvůli prestiži i fanouškům.