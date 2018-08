Čtyři výhry, já tři góly, to je super start, těšilo kapitána Slavie

Slavia v novém ligovém ročníku vyhrála i čtvrtý zápas. Především díky Škodovi, který dal jediný gól utkání.

„Čtyři výhry, to je skvělý start. Super. Doufám, že pojedeme dál,“ pronesl dvaatřicetiletý útočník.

I vy osobně jste spokojený? Dal jste už tři branky

A to jsem od začátku hrál jen dvakrát. Je to dobrý. Hlavně, že jsme vyhráli. Kdyby ne a já dal gól, tak by mi byl k ničemu.

Vítězství jste vydřeli. Souhlasíte?

No vydřeli, nic není zadarmo.

Cítili jste v nohách úterní zápas v předkole Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev?

Já osobně jsem se cítil dobře, hrál jsem proti Dynamu jen šedesát minut, takže na mně to tolik znát nebylo. Ale kdybych hrál devadesát minut, asi by to bylo horší.

Chyboval jsem, řekl Šeda Slávistický útočník Milan Škoda v Mladé Boleslavi skóroval ve 34. minutě, když po pasu Michaela Ngadeua hlavičkoval zády k bráně a předčil vybíhajícího brankáře Janu Šedu. "Dostal jsem skvělý balon za obranu, gólman tam byl pozdě. Pro mě dobrý, důležitý," líčil Škoda. Dvaatřicetiletý Šeda začal sezonu jako dvojka, ale po dvou porážkách týmu se do brány vrátil, minule pomohl k vítězství v Karviné, ale proti Slavii chyboval. "Beru to na sebe. Věřil jsem si, že souboj vyhraju, ale byl jsem tam o setinku pozdě. Kdybych to tušil, tak zůstanu v bráně a stopeři by se Škodou svedli souboj," litoval Šeda.

Trenér změnil sestavu na pěti pozicích. Bylo to na hře znát?

Vyloženě asi ne. Samozřejmě, ti co nastupují pravidelně, jsou víc rozehraní, takže možná maličko to znát bylo. Ale v Boleslavi to není nikdy lehké. Vyhráli jsme, nebudeme každý zápas dávat tři čtyři góly. Kdyby hrála sestava z úterý, tak si nemyslím si, že by to bylo nějak lepší.

V úterý na Ukrajině vás čeká odveta, takže vítězství v Boleslavi vám přišlo jistě vhod. I proto se nemusíte tolik ohlížet na výkon a hru, je to tak?

Kdybychom nevyhráli, nebylo by to dobrý, ale vítězství nám pomůže.

Druhou půli jste zvládli zkušeně, nikam jste se nehnali. Byl to plán?

Obranu máme kvalitní, góly nedostáváme. Mrzí mě, že jsme v druhém poločase líp nevyřešili některý z brejků. Dát druhý třetí gól, byl by závěr klidnější.