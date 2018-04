Moje vina. Nehráli jsme dobře, ale měl jsem rozhodnout, litoval Škoda

Škoda, nejlepší slávistický střelec, sice Zlínu jednu branku dal, ale v dalších šancích neuspěl. Nejdřív při penaltě v první půli, pak při tutové šanci deset minut před koncem.

Byl sám před Zlámalem, který rychle vyběhl a zmenšil střelecký úhel. Škoda ho už jen trefil.

„Přesto, že jsme neodehráli dobrý zápas, měl jsem tutovku a měl jsem dát gól na dva jedna. Moje chyba,“ hlesl Škoda po utkání.

Za výsledek cítíte osobní odpovědnost?

Určitě. Jsem zklamaný, že jsme nevyhráli a velká část viny jde za mnou.

Potřetí v řadě jste v zápase prohrávali. Dovedete vysvětlit, proč se to opakuje?

Těžko říct. Tohle je samozřejmě špatně, limituje nás to, bere nám to energii...

V čem jste v utkání byli horší než Zlín?

Nevím, brzo jsme prohrávali a posledních deset minut prvního poločasu z naší strany bylo opravdu špatných. Druhý poločas jsme to chtěli zlepšit, ale nevytvářeli jsme si šance, zkrátka to z naší strany nebyl úplně dobrý zápas.

To dokládá i vaše neproměněná penalta. Byl jste dopředu rozhodnutý, kam ji kopnete?

Byl. Myslel jsem, že tam brankář určitě nepůjde, protože je většinou kopu nahoru. Ale bohužel.

V závěru to bylo z vaší strany buď, anebo. Nelitujete, že jste hru až tak otevřeli? Jen díky tomu Vukadinovič sprintoval šedesát metrů sám na bránu a připravil rozhodující gól.

Nelitujeme, samozřejmě je to blbé, že jsme góla takhle v nastavení dostali, ale šli jsme za vítězstvím. Chtěli jsme rozhodnout, ale nevyšlo to.

Znamená porážka konec, byť jen teoretických nadějí na první místo?

Mohlo to být v tabulce o šest bodů, kdybychom vyhráli. Ale takhle? No, není to úplně ideální...