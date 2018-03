Totální fotbal. Není to snadné, ale už to bylo ono, řekl slávista Škoda

Přitom v souboji o druhé místo na domácím hřišti Slavia prohrávala, ale právě Milan Škoda čtvrthodiny před koncem vyrovnal a odstartoval uragán. „Fanoušci vytvořili peklo, byli fantastičtí a k tomu vítězství nás dotlačili,“ děkoval na dálku slávistický kapitán.

Odměnou jim byl v závěru výborný výkon a celkem tři góly v síti soupeři. Konečně avizovaný totální fotbal? „Já si myslím, že jo. Ono to není jednoduché takhle hrát, ale těch posledních dvacet minut od nás bylo fakt výborných,“ chválil Škoda po zápase, který byl jeho 250. v lize.

Máte po takovém utkání, kdy musíte skóre otáčet, větší radost z vítězství?

Asi jo, emoce jsou silnější, než když od začátku vedete a dokráčíte k vítězství hladce. Pro nás to byl hodně těžký zápas, do kterého jsme chtěli vstoupit aktivně, lépe kombinovat, ale protože nás soupeř napadal, neměli jsme takový klid na míči. Když jsme pak neproměnili nějaké šance, po naší chybě jsme inkasovali. Ale jakmile jsme vyrovnali, bylo to fantastické.



Jak vám v závěru zápasu pomohla střídání? Góly dali Tecl i Van Buren.

Pomohla nám hodně. Od toho tam hráči jsou, mají obrovskou kvalitu, mohou hrát v základu a holt je to postavené takhle. Trenér ale věděl, proč je tady má a proč je tam posílá. Odvděčili se mu skvělým výkonem.

Znovu ve vašem zápase rozhodovalo video. Před dvěma týdny vás o gól připravilo, teď to bylo naopak.

Nám to přišlo divné, že rozhodčí zvedl praporek, takže jsme hned naléhali, ať se podívá na video. Říkal jsem si, že by tam Standa Tecl takhle nestál a potvrdilo se to. On už se teda koukal i na ten můj první gól, taky se mu tam asi něco nezdálo, takže je teď skoro každý gól na videu. (Dle protokolu videorozhodčí kontroluje všechny vstřelené góly - pozn. red.)

Váš gól byl docela krkolomný, že?

To je pravda. Já jsem zakončoval, ale protihráč se to snažil odkopnout a trefil mě do hlavy, ještěže tak. Trochu srandovní gól.

Jak důležitá výhra to byla v boji o druhé místo?

Odskočili jsme Olomouci na pět bodů, takže určitě důležitý krok. Ale ještě je před námi spoustu zápasů, nic není hotové.

Ten nejbližší vás čeká už za týden na Spartě. Půjdete tak do derby v lepším rozpoložení než soupeř?

Rozhodně nám to pomůže. Kdybychom nevyhráli, nebo doma jen ztratili body, bylo by to nepříjemné. Teď jsme v pohodě, ale na Spartě to bude úplně jiný zápas.

Mimochodem, co vaše noha? Vypadalo to, že jste se při oslavě třetího gólu zranil.

Ano, spadl mi na nohu celý ten banner, ale naštěstí nic vážného, trošku mám možná pochroumané vazy, ale myslím, že to nebude tak hrozné, mohlo to dopadnout mnohem hůř.