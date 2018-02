Na co čekáme? Nevěděli jsme, že se konzultuje video. Zvláštní, řekl Škoda

„Ta situace nebyla úplně jasná. Myslím, že tohle je spíš proti fotbalu než pro fotbal,“ pokračoval.

Škoda dostal míč do sítě ze skrumáže, která v pokutovém území Bohemians vznikla po standardní situaci. Při střele ale stál v těsném ofsajdu záložník Souček a bránil v zákroku brankáři Fryštákovi.

Sudí Zbyněk Proske nejprve situaci několik vteřin konzultoval na dálku s videorozhodčím Miroslavem Zelinkou. Pak se na jeho doporučení vydal k monitoru u hřiště, kde se podíval na záznam, podle kterého rozhodl: ofsajd, gól neplatí!

VIDEO: Poprvé v historii české ligy videorozhodčí odvolal gól Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jaké to bylo z pohledu hráče?

Já jsem v první chvíli myslel, že zkoumají jestli jsem nebyl v ofsajdu já při té první hlavičce. Pak když jsem viděl, že rozhodli, že byl v ofsajdu Tomáš Souček, tak to bylo takové divné. Byli tam v souboji a nebylo to úplně jasné. Myslím si, že tohle je spíš proti fotbalu, než pro fotbal.

Na druhou stranu, jde o fair play.

Zrovna na tohle si brát video... Byli na stejné úrovni. Ono snad ani nebylo poznat, že byl Souček za ním. Bylo to takové zvláštní.

Josef Hušbauer říkal, že jste ani nevěděli, že se zrovna video konzultuje.

No, to jsme nevěděli. Nikdo nevěděl, na co se čeká. Pak nám to samozřejmě rozhodčí řekl.

Jaké to bylo pro vás, když vám po téměř třech minutách sebrali gól?

Samozřejmě mě to mrzelo, ale věděl jsem, že máme ještě spoustu času a hlavně bylo důležité, že jsme nepřestali hrát. Hráli jsme dobře a ten gól jsme do poločasu vstřelili.



Jak důležitá výhra je to po té porážce v Jihlavě?

Bylo to důležité. Tam se nám to ne úplně povedlo, ale tady jsme to zvládli.

Silent check, šedá zóna. Co se řeší při zavedení videa ve fotbale Jak, kdy a proč vstupuje videorozhodčí do zápasu

Čím to, že jste zhruba po hodině hry pouštěli Bohemku do šancí? Nastřelili tyčku, poté šel Kabajev sám na bránu.

Myslím si, že jsme začali náročně. Hodně jsme je naháněli, aby to co nejvíce odkopávali a my sbírali balony. První poločas jsme odehráli tak, jak jsme chtěli. Druhý poločas nám trochu došly síly. Už to nebylo tak agresivní, začali jsme ztrácet střed hřiště a oni se dostávali do šancí a hra se trochu vyrovnala. Ale naštěstí jsme to udrželi.

Bylo to hodně nepříjemné v takové zimě?

Nebylo to úplně příjemné. Hřiště nebylo ideální a bylo dost zmrzlé na prostředku, což moc nenahrávalo tomu, aby se dobře hrálo po zemi.