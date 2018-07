V základu se chci udržet, přeje si plzeňský veterán Petržela

„On je starej a má před sebou poslední zápasy. Tak se snaží, aby vám dokázal, že ještě není na odstřel,“ říkal plzeňský kouč Pavel Vrba s úsměvem novinářům, když měl ohodnotit výkon 35letého fotbalisty.

A jak ho viděl samotný Petržela? „Po první půli jsem myslel, že půjdu ze hřiště. Moc se mi nedařilo, ale trenér mě podržel. Jsem rád, že se nám to povedlo otočit,“ vyprávěl hbitý středopolař po středeční přípravě s Domažlicemi (10:1).

„Bylo to příjemnější než trénink, ten zápas nám přišel vhod. Počasí bylo náročné, ale proti Liberci to nebude o nic lepší,“ doplnil v rozhovoru pro klubový web.

Milane, jak těžký bude pondělní zápas proti Liberci?

Oni u nás umí zahrát. Nebudou mít co ztratit. Předpokládám, že budou vycházet ze zabezpečené obrany a spoléhat na brejky.

Do sezony šel Slovan s novým koučem Hornyákem, je to pro vás velká neznámá?

Pro nás určitě. Ale je to Slovák, trenér Vrba ho možná zná z předchozího působení na Slovensku. V přípravě jsme vycházeli z jejich minulého domácího zápasu.

Pojďme zpátky k Plzni. Je teď boj o místo v sestavě větší?

Máme nabitý kádr. Jsem rád, že jsem si v přípravě vybojoval pozici v základu. Teď si ji budu chtít udržet co nejdéle. Musím makat dál.

Pomohlo by, kdybyste dal nějaký gól? Na Dukle jste trefil tyč…

U mě by to bylo jenom plus, kdybych dal gól. Jsem ale na hřišti spíš od toho, abych chystal šance spoluhráčům. Každý chce dávat branky, ale mě těší, když aspoň nějaký připravím.

Naopak každá chyba vás může posadit na lavičku náhradníků…

Je to tak. Jak se říká, člověk má jenom jeden život. Ale je to jenom fotbal, jednou se daří víc, jindy méně. A nikde není psáno, že když někdo přijde místo mě, hned se mu bude dařit. Fandíme si ale navzájem, chceme vyhrávat jako tým. Záleží nám všem na tom, aby to klapalo výsledkově…