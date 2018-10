Petržela nastoupí „proti svým“. Beru to normálně, říká před Slováckem

Se Slováckem bude role Viktorie asi opačná než v Madridu, soupeř hodně vsadí na obranu. Co vám víc vyhovuje?

Pro krajního záložníka je vždycky lepší, když má víc prostoru, než když hrajeme do plných. Za mě to tedy bylo lepší na Realu.

Po nejlepším týmu na světě přijede poslední celek české ligy. Bude těžké „přepnout“?

Nemělo by. Výsledek v Madridu je povzbuzením, užili jsme si to. Teď už se ale musíme naplno soustředit na Slovácko.

Jaký čekáte zápas?

Nebude to nic jednoduchého, Slovácko hraje o hodně. Ale my jsme doma, chceme vyhrát, tak to máme v hlavách nastavené. Nic jiného než tři body nebereme.

Plzeň - Slovácko Sledujte od 15.00 online.

Vy jste na Slovácku hrával, jsou pro vás ty zápasy ještě něčím výjimečné?

Pořád tam ještě mám spoustu kamarádů, kteří tam zůstali. Před zápasem se pozdravíme, ale jinak už to beru jako každého jiného soupeře.

Slovácko se v lize zatím trápí, je poslední, má jen devět bodů, měnilo trenéra. Sledujete to dění?

Vím, že nejsou v jednoduché situaci. S těma klukama, co jsem v kontaktu, jsme to probírali na dálku. Potřebují uhrát nějaké body, takže se pokusí překvapit i u nás.

Troufnete si odhadnout, jakou zvolí taktiku?

Myslím, že budou hrát ze zabezpečené obrany. A pokusí se překvapit z brejku nebo ze standardky.