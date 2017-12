Strach, že hrajeme o sestup, jsme neměli, tvrdí brněnský Lutonský

„Na papíře byla rozestavení různá, ale já jsem hrál pořád v záloze. Moje výkony opticky rostly výkonem mužstva. Když se daří mužstvu, lidi to vidí tak, že se daří i hráčům,“ říká Lutonský na konci turbulentního období.

Co je na neustálém střídání trenérů nejnáročnější?

Asi zautomatizování všech věcí, které po nás trenér chce. V tom smyslu, že když trénujeme například napadání nebo obrannou činnost, tak pokud si hráč dokáže návyky zafixovat, tak v zápase, když je zadýchaný a pod tlakem, splní svoje povinnosti dobře bez přemýšlení. Když se dějí změny za pochodu, těžko najdete na každém tréninku dvě hodiny času na taktiku jako mezi sezonami. V přípravě na zkoušení prostor je. Ten jsme my neměli.

Když bylo novinek hodně, dostávali jste je na papírech znázorněné na doma k naučení?

Poznámky nebo výpisky z tréninků si na taháky neděláme. Funguje to na bázi tréninku, ukázání na hřišti, plus se díváme na videa. Trenér je mezi námi a ukazuje nám, co děláme dobře, co špatně. Je to vizuální učení.

I psychicky jsou časté změny těžké?

Náročné na psychiku je to, když člověk jde do zápasu, hraje, má nějaké šance, a prohraje se. To je špatné. Nám se v prvních devíti kolech (pod trenéry Habancem a Dostálkem) stávalo, že jsme mohli bodovat, ale nedotáhli jsme to. Třeba s Libercem. Když přijde nový trenér, je to impulz, že snad bude změna, že se to obrátí. Neobrátí se to samo, musíte pracovat na sto procent, ale je to impulz, ne stres.

Těšil jste se, až tenhle podzim skončí a budete mít v zimě klid a čas na trénink?

Osobně jsem se snažil nevnímat, že bude za chvíli konec. Bylo důležité soustředit se na každý zápas, abychom ještě získali co nejvíc bodů.

Věřil jste, když trenér Pivarník vyhlásil svůj bodový plán, že je reálné v dané situaci Zbrojovky tohle naplnit?

Každý jde na hřiště s tím, že vyhraje, ne s tím, že je nemožné svých cílů dosáhnout. Že bychom měli dokončit podzim třeba s devíti body na kontě. Myšlenka na to, že hrajeme o sestup, nebo strach tam nebyly.

Proč až pod Pivarníkem jste našli svoji tvář?

Bylo důležité zvládnout první duel se Slováckem. Když trenér přišel, hráli jsme přípravu s Vítkovicemi a tam to nebylo ono. Snažili jsme se hrát, co hrajeme teď v lize, ale nešlo to. Povedlo se ale porazit Slovácko a to nás odrazilo. Vždycky je to o bodech a o výsledcích. Jiných je teď hodně malých věcí, v každé činnosti jsou změny. Ale kdybychom neměli body, tak se na naši hru nahlíží úplně jinak.