Olomouc posílil slovenský záložník, který se učil fotbal v Chelsea

Smlouvu s ofenzivním šikulou, který se vrací po velkých problémech s achilovkami, uzavřela do konce sezony. MF DNES to potvrdil sportovní manažer klubu Ladislav Minář, který Lalkoviče podepsal jako volného hráče hlavně proto, že Olomouci do konce sezony vypadl zraněný Martin Hála.

„Při zranění Hály jsme řešili, jaké jsou možnosti po přestupovém termínu,“ podotkl Minář.

Lalkovič obstál na krátkém testu. Za juniorku odehrál utkání proti Slovácku, na výhře 5:3 se střelecky nepodílel a po hodině střídal.

Zaujal však dravými průniky. „Co vidíme na tréninku, tak je to hodně příjemné oživení týmu - kvalitativní i emocionální,“ těší trenéra Václava Jílka zajímavé doplnění kádru.

Lalkoviče může využít už v sobotu v Karviné, ovšem ten nebude mít rozhodně lehké dostat se do základní sestavy nejen kvůli tomu, že potřebuje dohnat kondiční manko.

Levý kraj patří Šimonu Faltovi, pravý Tomáši Zahradníčkovi. Navíc se do sestavy tlačí navrátilec po zranění Václav Pilař. Každopádně má Jílek rázem pestrou paletu možností. A to na příležitost čeká rovněž Bidje Manzia, který doléčil nárt.

Zničující bolest achilovek

Čtrnáctá Sigma potřebuje na křídle zvýšit efektivitu. Falta, Zahradníček, ale i Pilař, Manzia a Hála čekají na první trefu v ligové sezoně. A jen jedna asistence je na běžce Zahradníčka s Faltou žalostně málo.

Změní to cestovatel Lalkovič?

Košický rodák fotbalově vyrostl v Chelsea, které patřil od roku 2007 sedm let, nastupoval za její rezervu i s olomouckým odchovancem Tomášem Kalasem, ale do prvního týmu se neprosadil. V Anglii okusil jen nižší soutěže. Byl také v portugalské Vitórii Guimaraes či nizozemském ADO Den Haag. Do české ligy nakoukl před čtyřmi roky v šesti zápasech v Mladé Boleslavi.

„To už je dlouho, ale tam jsem jít nechtěl,“ přiznal v létě v rozhovoru pro šport.sk někdejší slovenský talent, jemuž život v Anglii přilnul k srdci a angažmá tam preferoval. I proto nevyslyšel zájem z Polska a odešel do Barnsley. Poté hrál bývalý reprezentant do 21 let opět za Walsall, skotský Ross County a Portsmouth.

V Mladé Boleslavi se s jejím bývalým koučem a manažerem Minářem minul. Přesto si na něj teď po konzultaci s Jílkem vzpomněli, byť v akci ho moc vidět nemohli.

Lalkovič odehrál za poslední dvě sezony jen 20 zápasů, téměř rok promarodil, v Portsmouthu už nechtěl kvůli zranění zabírat místo a dohodl se na předčasném ukončení kontraktu. Bolest v obou achilovkách byla zničující. „Uplynulé měsíce to byla pro mě katastrofa,“ ohlížel se. „Takhle se hrát nedalo.“

Pomoc vyhledal u odborníků v Chelsea, ale řešení se dočkal až v Německu. „V Chelsea se však o mě starali až do konce minulé sezony, jako bych byl stále jejím hráčem,“ děkoval velkoklubu za podporu.

Teď věří - znovu v modrém dresu - v lepší budoucnost.