Létalo to do mě, ani nevím jak, popisoval pardubický Knobloch

„Na počet šancí však hosté jednoznačně vládli,“ podotkl Knobloch. „Nám se to podařilo nějakým způsobem ubránit. Budějovice nám daly gól z ofsajdu, který byl podle mého názoru jasný, a Honza Prosek to jednou zachránil na brankové čáře. Byli jsme šťastnějším týmem, je to trochu paradox. Vrátila se nám Vlašim, kde jsme týden předtím smolně 0:2 prohráli,“ pokračoval.

Obránci Proskovi jistě nelze upírat výše zmíněné zásluhy, nicméně hlavním hrdinou střetnutí byl nepochybně 26letý Knobloch. Zachytal si jako už dlouho ne.

„Který zákrok byl nejtěžší? Těžko říct. Abych byl upřímný, trefovalo mě to, ani nevím jak. Bylo to velké štěstí, kluci mi pomohli. Klíčové bylo, že jsme přežili úvodní půli a pak dali první gól. Jsme velmi spokojení, tři body jsme potřebovali, abychom se přitáhli k čelu. Teď máme ztrátu jen tři body na první Ústí nad Labem,“ připomněl.

Ačkoli jinak většinu míčů bez potíží stahuje do rukavic, v deštivém sobotním dopoledni balon několikrát raději vyboxoval před sebe. Nechtěl riskovat, že si jej nedopatřením srazí do sítě.

„Když jde hlavička o zem nebo nějaká přitažená střela, míč na mokrém trávníku zrychlí. Reakce tomu musí odpovídat, o to těžší je takový balon ztlumit. Ty situace dohráli obránci,“ chválil Knobloch.

Se spoluhráči si nyní hodlá náležitě vychutnat reprezentační zápasovou pauzu - Pardubičtí mají totiž za sebou hned tři druholigová a dvě pohárová klání během pouhých patnácti dnů. Další mač čeká aktuálně pátý celek tabulky až v neděli 16. září od 10.15 na půdě třináctého Žižkova.

„Myslím, že nám přestávka pomůže. Nálada je díky výhře nad Budějovicemi lepší, bude se snáz regenerovat,“ konstatoval gólman.