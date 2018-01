Do Baníku přichází záložník Jirásek. Stal se třetí zimní posilou

V tabulce patnáctý Baník v prosinci a v lednu přivedl ještě Dameho Diopa ze Zlína a Martina Filla z Teplic. Jirásek je posilou číslo tři.

Jirásek už v Ostravě hostoval na jaře 2015 ze Sparty Praha. V létě stejného roku přestoupil do Bohemians 1905, kde v minulých dvou sezonách patřil mezi stabilní členy sestavy.

Během podzimní části tohoto ligového ročníku ale místo v zahajovací jedenáctce neměl a na startu přípravy dostal od „klokanů“ svolení hledat si nové angažmá.

„Od změny trenéra, když do Bohemky přišel Martin Hašek, se začal hrát trošku jiný fotbal, hrával jsem míň a to přispělo k mému odchodu. Chtěl jsem hrát, když se ozval Baník, byla to jasná volba. Dává se tu dohromady velmi kvalitní tým, Baník dnes funguje úplně jinak, než když jsem tu byl poprvé a věřím, že pomůžu,“ řekl novinářům Jirásek.

Na kontě má v české lize 71 utkání a tři góly. Je odchovancem Sparty, odkud ještě v mládežnické kategorii přestoupil do Interu Milán. Poté hostoval v jiném italském klubu Sassuolo, pak se vrátil na Letnou a hrával i za slovenskou Senici a za Teplice. Prošel prakticky všemi mládežnickými reprezentacemi.

„Věříme, že Martin zvýší konkurenci ve středu hřiště. Je to levák, má výbornou kopací techniku, měl by být přínosem i u standardních situací,“ řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo.

Na zkoušce jsou v Baníku ještě brankáři Viktor Budinský s Michalem Bártou i francouzský stoper Christophe Psyché, který naposledy působil v klubu Sogndal ze druhé norské ligy.