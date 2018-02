Každý zápas bude boj, dobře ví ostravský záložník Jirásek

„Je tady vidět velký posun dopředu. I těmi nynějšími příchody nových hráčů a celkově vedením klubu,“ prohlásil pětadvacetiletý záložník. „A vidím i fanoušky, jak jezdí na naše přáteláky. Ti jsou v úplně jiné náladě, než byli předtím. Už nám jen zbývá na jaře zabojovat a zachránit první ligu, aby se vše vrátilo do normálu.“

Jak jste na nabídku Baníku reagoval?

Poprvé jsme přišli do kontaktu po podzimu a moje reakce byla pozitivní. V Baníku jsem to už znal a líbilo se mi tady i předtím. Byla tady super parta. Samozřejmě Baník měl svoje problémy, ale ty jsou pryč. Neměl jsem nejmenší důvod nabídku nepřijmout.

Jenže znovu vás čeká boj o záchranu jako na jaře roku 2015...

Tehdy jsme byli v trochu jiné situaci, protože po podzimu mělo mužstvo bodů dost, ale nepovedl se nám první zápas jara, nechytili jsme začátek, což se pak s námi vezlo, sami jsme se do toho uvařili. Teď už od přípravy víme, do čeho jdeme. V hlavě si to musíme nastavit tak, že každý zápas bude boj a důležitý pro nás bude každý bod.

Troufáte si na roli jednoho z tvůrců hry?

Tak úplně bych to nenazval. Dobrých hráčů je tady plno. Musíme táhnout za jeden provaz, semknout se celý mančaft, protože boje o záchranu jsou trochu jinačí, než když hrajete uprostřed tabulky nebo nahoře. Ty zápasy budou i o něčem jiném než o krásné hře.

O čem? Hlavně o bojovnosti?

Na jaře zpočátku nejsou nejlepší terény, takže i to hraje roli. O něčem jiném to však bude především v důrazu, v té bojovnosti, týmové práci. Budeme muset jezdit po pr... a hlavně chytnout začátek. Pak to doufejme nastartujeme a už pojedeme.

Zdá se, že v Bohemians vše klape, mužstvo je v klidném středu. Proč jste odešel?

Ano, funguje to tam. My jsme i v předešlých sezonách většinou hráli uprostřed tabulky, kolem osmého místa. Přišel ale nový trenér (Martin Hašek), s kterým ne že bychom si nesedli, ale nezapadal jsem mu do koncepce, takže jsme se domluvili, že mě Bohemka uvolní. Jsem rád, že jsem v Baníku.

Když jste byl v Baníku poprvé, tak jste hrál ještě na Bazalech. Teď budete doma na Městském stadionu ve Vítkovicích.

Bazaly jsem zažil, je to ikona Ostravy, takže je škoda, že už se tam nehraje. Ale Vítkovice jsou hezký nový stadion a lidi, co jsme tam hráli s Bohemkou a co jsem viděl zápasy, si pomalu zvykají. My budeme rádi, když fandové přijdou a pomůžou nám. Bazaly jsou Bazaly, ale teď hrajeme ve Vítkovicích a musíme to zvládnout i tam.