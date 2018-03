Slovácký brankář Heča o finiši ligy: Rozhodovat bude každá chyba

„Reprezentační pauza byla fajn, dost jsme potrénovali a pak jsme měli i pár dní volna, kdy jsme si trošku odpočinuli, a můžeme jít s čistou hlavou do důležitých zápasů, které rozhodnou,“ říká před sobotním domácím utkáním proti Liberci Heča, jenž před týdnem oslavil sedmadvacáté narozeniny.

Jaro jste rozehráli slušně, ale na únik do klidu to stále nestačí. Očekáváte, že to bude dramatické až do samého konce?

Zatím to tak vypadá. Všichni bodují, naštěstí my taky a furt nám nic neuteklo. Dá se říct, že od devátého místa se hraje o záchranu, všichni jsou namačkaní ve čtyřech bodech. Budou rozhodovat maličkosti v zápasech, každá chyba. Každý bod bude důležitý.

Dělal jste si bodový propočet pro zbytek sezony?

Někdo z kluků sleduje, kolik ještě musíme uhrát, ale já jdu do toho s tím, že každý zápas chceme vyhrát. A sečte se to až na konci.

Vám body přibývají pomalu kvůli remízám, kterých jste posbírali už osm. Teď proti Liberci, který na jaře prohrál jen jednou a je v tabulce třetí, by se vám ale remíza hodila, ne?

No, my jsme prohráli na jaře taky jen jednou, takže formu máme víceméně stejnou. Navíc hrajeme doma a chceme vyhrát. Až po konci zápasu si můžeme říct, jestli je případný bod dobrý, nebo ne. Uvidíme, jak bude vypadat hra a výsledek.

V minulém domácím zápase s Bohemians jste si připsal čisté konto po desetizápasovém čekání. Už jste z toho byl nervózní?

Že by mě to štvalo, tak bych to nebral. Na nuly se moc nedívám. Je pro mě důležité, jestli dokážeme vyhrát. Jestli to je 3:2 nebo 1:0, to je mi celkem jedno.

Ale moc gólů nestřílíte, víc než jeden jste letos dali jen ve třech z jednadvaceti zápasů. Takže bez čistého konta je šance Slovácka na výhru malá. Uvědomujete si to?

Pokaždé jdu do zápasu se známou fotbalovou pravdou, že když nedostanu gól, máme bod. Ale že bychom hráli na to, že bychom chtěli držet nulu, to ne. To všichni víte.