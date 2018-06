Slovácký Heča touží po změně, pomáhá mu i spoluhráč

„Kdyby nějaká nabídka přišla, řešil bych to. V klubu vědí, že už bych změnu uvítal. Ale uvidíme, jestli se něco objeví,“ krčí zatím rameny. Sezonu má za sebou vynikající. Vždyť Slovácko, kde je už pátým rokem v řadě gólmanskou jedničkou, inkasovalo jen 32 branek. Samotný Heča devětkrát udržel čisté konto a měl 75procentní úspěšnost zákroků. Vše korunoval v závěru jara, kdy byl neprůstřelný 610 minut v řadě a vyhlášený nejlepším hráčem ligy za květen.

„Hodnocení bych nechal na jiných. Z mé strany tam bylo pár dobrých zápasů, ale vím taky o gólech, které jsem dostat nemusel. Byla určitá série a množství čistých kont, někdy ale zase té práce tolik nebylo,“ namítl se svou typickou skromností málomluvný brankář.

Zmíněná čísla by mu každopádně mohla pomoct k atraktivnímu angažmá. „O ničem konkrétním nevím. Manažera aktuálně nemám, ale hodně mi pomáhá Šumi,“ zmínil Heča dosavadního spoluhráče Veličeho Šumulikoského, který s fotbalem procestoval svět a má rozsáhlou síť kontaktů. „Kdyby se objevilo zahraničí, asi bych se nebránil. Každopádně doufám, že pokud něco bude, bude to stát za to,“ přeje si.

Ve Slovácku má smlouvu ještě na dva roky a zdůrazňuje, že mu nejde o přestup za každou cenu.

Milan Heča Čísla a zajímavosti 130 zápasů už Milan Heča odchytal v lize za Slovácko, debutoval v roce 2010.

už Milan Heča odchytal v lize za Slovácko, debutoval v roce 2010. 0,9 gólu na zápas letos Heča v lize průměrně inkasoval, devětkrát udržel čisté konto.

Ačkoliv Slovácko hrálo o záchranu až do předposledního kola, jeho hra měla kvalitu, v příštím ročníku tak je na co navázat. Převratné změny nejsou nutné. Spíš by se měly projevit zkušenosti, které mladý tým plný místních hráčů letos v nejvyšší soutěži nabral.

„Tato sezona ukázala silné stránky i nedostatky týmu. V žádném zápase jsme vyloženě nevyhořeli, teď je jen potřeba vhodně doplnit kádr a zapracovat na tom, co nám tolik nešlo. A může to vypadat úplně jinak,“ je přesvědčený Heča.

Množstvím inkasovaných branek by mužstvo patřilo do horní poloviny tabulky, naopak méně než slováckých 23 gólů vstřelilo pouze nejslabší Brno.

„Hra směrem dozadu byla v této sezoně skvělá. Tento tým má takovou mentalitu, že každý, kdo nastoupí, odvede maximum. I ta série, co se nám na konci povedla, byla zásluhou všech. Od presinku útočníků až po střely zblokované obránci, v každém zápase byly snad tři čtyři,“ poznamenal sedmadvacetiletý rodák z jihomoravského Krumvíře.

„Jen nás trochu trápila ani ne hra dopředu, ale spíš vyloženě koncovka. Chyběly nám jen vstřelené góly, naše zápasy byly víceméně všechny vyrovnané, prohrávali jsme je o gól.“ Vzhledem k přípravám na svatbu musel oželet dovolenou u moře. Konat se nebude ani svatební cesta.

„Čtyři dny po svatbě už nám začíná příprava. Přítelkyně by samozřejmě někam vyrazit chtěla, ale okolnosti tomu nenahrávají. Možná vyrazíme jen někam na kolo. Mám rád kopce, takže vyhledávám hory. Přítelkyně to zvládá taky. Důležité je, že si člověk odpočine od fotbalu,“ uvedl Heča.

Teoreticky se mu navíc mohlo stát, že bude dodatečně povolán na současný přípravný kemp národního týmu. „Je pravda, že když mi ze svazu volali, že budu vedený coby náhradník, ptali se, jestli mám něco naplánováno,“ popisuje a přiznává, že radost měl, byť nefiguroval přímo v ostré nominaci. „Že bych to nějak prožíval, to ne. Ale potěší to, je to určité ohodnocení za sezonu.“