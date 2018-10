Start v Madridu, gól Slovácku. Byl to příjemný týden, řekl plzeňský Havel

Máte ze sebou snový týden?

Kdybych řekl něco jiného, tak kecám. Byl to příjemný týden, i když jsou tam i věci, které mě mrzí.

Můžete být konkrétnější?

Dneska ta nepovedená druhá půle a hlavně moje další neproměněná šance hlavou. To musí být gól.

A možná i to, že jste mohl dát gól i na Realu. Nezdálo se vám o tom?

To víte, že jsem o tom přemýšlel. Mrzí to, ale aspoň jsem si tam na bránu vystřelil.

Nastoupil jste dnes povzbuzený výkonem na Realu?

Nejen já, ale myslím, že můžu mluvit za celý tým. Začali jsme s chutí, soupeře jsme mačkali. Tolik rohů jsem snad nikdy nezažil. Naše chyba, že jsme v poločase nevedli 2:0, 3:0... Mohl to být klidnější zápas.

Ve druhé půli už to nebylo tak přesvědčivé. V čem byl problém?

To bych taky rád věděl. Problém byl v tom, že Slovácko hrálo vzadu ve třech, Daníček se stahoval pro balony. A my jsme byli všude pozdě.

Nemohla za tím být fyzická nebo mentální únava po Realu?

To si nemyslím, od středy jsme se soustředili na Slovácko. V první půli to bylo vidět, ta druhá mrzí... Určitě si k tomu něco řekneme, ale máme tři body a to je důležité.

Vy jste dal navíc krásný gól, byl nejhezčí v kariéře?

Jednou za Bohemku jsem dal gól z půlky hřiště, ten byl hezčí. Vyhrál i nějakou anketu. Dnes jsem za něj taky rád, ale hlavní jsou tři body.

Jak si užíváte návrat do sestavy?

Je to super. Čekal jsem na svoji šanci a jsem šťastný, že přišla.

Jak jste prožíval období, kdy jste kolikrát musel na tribunu?

Pro každého je těžké, když nehraje. Snažil jsem se pracovat, je tady teď kvalitnější kádr. Vyhrávalo se, nebylo potřeba sahat do sestavy.

Přišel jste jako obránce, teď hrajete v záloze. Baví vás ta pozice?

Problém v tom nevidím. Dřív jsem tam hrával i na Bohemce, nějaké návyky mám. Já jsem rád, že hraju. Je mi jedno na jakém postu.