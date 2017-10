Slavit? To by nebylo vhodné. Havel totiž sestřelil bývalý klub

„Nepřišlo mi to vhodné. Bohemka mi dala všechno, vychovala mě pro velký fotbal. Zažil jsem tam spoustu krásného. Ještě před kotlem Bohemky mi to opravdu nepřišlo na místě, abych gól slavil,“ vysvětloval Havel proč svoji branku neslavil.

Bylo složité si tohle všechno v té chvíli uvědomit?

Od začátku jsem věděl, proti komu hraju. Byla to pro mě nová zkušenost, v Bohemce jsem prožil zatím celý svůj fotbalový život. Určitě nic jednoduchého, ale teď jsem v Plzni a pro mě je nejdůležitější, že jsme získali tři body.

Jdou nějak popsat vaše pocity v zápase proti bývalému klubu?

Bylo to jiné, s těmi kluky jsem se potkával každý den na tréninku. Víme, co od sebe čekat. Ale jakmile jsem vstoupil na hřiště, myslel jsem jen na to, abychom zápas zvládli a vyhráli. To se povedlo, takže já jsem spokojený.

Přesto to asi ani z týmového pohledu nebylo snadné utkání.

My jsme se na ně připravovali, věděli jsme, že budou dobře zorganizovaní zezadu. Jak to někdy bývá ve fotbale, neproměnili jsme šance a dostali gól před poločasem. Tím jsme si to zkomplikovali, ale nakonec jsme to ve druhé půli otočili.

Takže vás soupeř ničím nepřekvapil?

Čekal jsem, že to bude těžké. Znám to z druhé strany, když jsme hráli tyhle zápasy. Vždycky jsme se na to dokázali vyhecovat. I ostatní kluci říkali, že to bude těžké. Věděli jsme, že Bohemka na nás bude dobře připravená.

Před zápasem jste říkal, že dáte něco do kabiny. Bude teď váš příspěvek ještě větší?

Je to možné. Kluci už si mě odchytili, určitě něco bude. Co jsem slíbil, to splním.