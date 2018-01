Takhle inkasované góly nemůžeme připustit, říkal plzeňský bek Havel

„Tyhle zápasy nejsou tolik o výsledku. Spokojení můžeme být směrem dopředu, ale takhle inkasované góly nemůžeme připustit. Soupeře jsme vrátili do hry,“ zlobil se už v poločase Milan Havel.

Čím si to vysvětlujete, rychle jste vedli 3:0, polevili jste pak?

To bych neřekl, Domažlice si přijely zahrát otevřený fotbal, bylo to nahoru, dolů. Bohužel se v naší obraně otevřelo pár okének.

Zato se na druhou stranu potvrdilo, že ofenziva funguje...

Potvrzuje se, že v Plzni jsou kluci směrem dopředu šikovní. Čím víc gólů v přípravě dáme, tím lépe.

Určitě je také příjemné, že i v zimě hrajete na přírodní trávě.

To je velké plus, já to zažívám poprvé, že se v lednu hraje na trávě.

Poprvé máte také zimní přípravu v Plzni. Je něčím odlišná?

Jsme dost unavení, ale je to potřeba. Nejtěžší je nohy rozhýbat, zahřát, protože svaly už bolí. Když už se ale do toho dostanete, jde to.

Takže nemá trenér Pavel Vrba žádné speciality?

Každý trenér má něco, svoje metody. Zažil jsem už spoustu těžkých příprav a tahle není výjimkou.

Vy v ní zatím nastupujete na pravém kraji obrany, ale v lize jste zaskakoval i nalevo. Je vám některý z těchto postů bližší?

Je mi to jedno, konkurence je tady ve Viktorce obrovská. Všichni bojujeme o místo v sestavě, ale není to tak, že bychom do sebe zajížděli. Jsme ohleduplní, máme respekt ke druhým. Parta je tady skvělá, jsem rád, že v ní můžu být.

Čekají vás dvě soustředění ve Španělsku. Vítáte to?

I to je pro mě novinka, i když to první bude ještě spíš kondiční. Těšíme se, bude tam zase o malinko tepleji. Věřím, že ještě víc stmelíme partu a dobře připravíme se na jaro.