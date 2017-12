Chceme lidem splatit podporu výhrou, zve plzeňský bek Havel

Jaký očekáváte zápas?

Zase to nebude nic lehkého. Když si vybavím ten zápas u nich, bylo to vydřené vítězství. Jablonec navíc celý podzim prokazuje dobrou formu. Ale my ho chceme zvládnout. Doma se nám daří, určitě přijde zase spousta lidí. Chceme jim podporu splatit další výhrou.

Jak si vy osobně užíváte skvělý podzim Viktorie?

Sezona ještě nekončí, nechci předbíhat, ale je to něco neuvěřitelného. Panuje tady výborná atmosféra, parta je skvělá a společně si to užíváme. Tedy i já.

Jablonec ale minule obral o body Slavii, varoval vás?

My jsme viděli Jablonec ve spoustě zápasů. Víme, co nás čeká, bez ohledu na to, jak hráli se Slavií. Mají velmi kvalitní mančaft.

Čím hlavně jsou nebezpeční?

Mají v týmu spoustu šikovných hráčů, rychlostní typy i technicky vybavené. Jsou silní v útočné fázi.