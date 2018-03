Táhli Baník. Ale Baroš má tržnou ránu na lýtku a Poznar potíže s tříslem

„Před tím s Duklou (1:2) jsme postavili spíše tvořivou sestavu a ve vápně soupeře jsme byli bezzubí, byl tam jediný Bary,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník. „Museli jsme hru zjednodušit a to byl i důvod, proč šel Jirásek na levou stranu, aby tam pomohl konstruktivní hrou.“

Ostrava - Jihlava 3:1 Podrobnosti o utkání

Páník prohlásil, že Poznar odvedl nejlepší výkon, co je v Baníku. „Poznat to hodně bylo ve vzdušných soubojích, v té válce. Byla to pomoc pro Baryho, aby nemusel mít tolik srážek, aby z toho těžil. V tom se Poznar obětoval.“

Jenže ani jeden z útočníků Baníku duel s Jihlavou nedohrál. Poznar odstoupil v 76. minutě a Baroše pořadatelé v 87. minutě odnesli na nosítkách. Fauloval ho Buchta, který se divil, že ho sudí Příhoda vyloučil.

„Poznar měl potíže s tříslem, ale nechali jsme ho na hřišti co to šlo,“ uvedl Páník. „A Bary měl tržnou ránu na lýtku, má ji zašitou.“

Baník už ve středu od 18.00 v dohrávce 17. kola hostí Plzeň. Start Baroše je nejistý a Tomáš Poznar hrát stejně nemůže, jelikož je v Baníku na hostování z plzeňského celku.

„Uvidíme, jak poskládáme sestavu, ale bude to zase jiný styl, nebude to žádná překopávaná, soupeř bude určitě tvořit a strkat si míč po zemi,“ podotkl Bohumil Páník, jemuž bude chybět i středopolař Robert Hrubý, který dostal čtvrtou žlutou kartu.