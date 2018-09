Sparta byla lépe připravená než na jaře, uznal Baroš

„Každý prohraný zápas je zklamání. Věřili jsme si,“ řekl Milan Baroš. „Věděli jsme, že to nebude takový zápas jako na jaře, kdy bylo hodně gólů. Tušili jsme, že to bude o jednom gólu. Oni jej dali. My jsme také měli nějaké šance, ale nevyužili je.“

Robert Hrubý řekl, že to byla válka. Souhlasíte?

Vždycky je to stejné. Utkání je vyhecované. Na jaře jsme z toho vyšli vítězně my, dneska oni. Takový je fotbal.

Na hřišti bylo několik šarvátek. Vy jste se pustil do hádky s trenérem Ščasným. Oč šlo?

V tom není co hledat. Prostě jsme prohráli. Musíme uznat, že Sparta byla lépe připravena než na jaře. Dneska to prostě lépe zvládli oni.“

Byli sparťané agresivnější, než v tom jarním duelu?

To se musíte zeptat jich. Byl to vyrovnaný zápas. Ani nebylo moc střel na bránu, byl to takový zápas od šestnáctky k šestnáctce. My jsme ve druhém poločase mohli něco lépe dohrát. Kdybychom dali první gól my, tak asi máme body, ale to je všechno kdyby... Oni se dostali do vedení a už to zkušeně dohráli.

Jak jste viděl šance Roberta Hrubého? Jeho střelu k pravé tyči a pak vám místo střely vracel přihrávku.

Střelu gólman dobře chytil, míč šel do brány. Tu druhou akci měl vzít Robo na sebe. Už jsem nečekal, že bude balon vracet. Prostrčil jsem mu to kolem beků, čekal jsem že to zakončí na zadní tyč placírou. Navíc, když má tu střelu hodně dobrou. Škoda, měl to zkusit to prorvat.

Nastoupil jste po měsíční pauze. Jak jste se cítil?

Určitě to není ono. Budu muset potrénovat, snad se do toho ještě dostanu.