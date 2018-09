Je dobře, že se Zlínem už hrajeme v pátek, říká ostravský lídr Baroš

„Se Spartou to byl vyrovnaný zápas. Ani nebylo moc střel na bránu, bylo to takové od šestnáctky k šestnáctce,“ řekl Milan Baroš. „My jsme ve druhém poločase mohli něco lépe dohrát. Kdybychom dali první gól, tak asi máme body, ale to je všechno kdyby... Oni se dostali do vedení a už to zkušeně dohráli.“

Trenér Sparty Zdeněk Ščasný si výhry nad Baníkem hodně cení. „Každé vítězství, a obzvlášť na Baníku, vám pomůže,“ prohlásil. „Hlavně jsem rád, že jsme zvládli tři těžké zápasy venku - Jablonec, Teplice a Baník, který byl asi nejtěžší.“

Opět bylo utkání hodně vyhrocené. „Na hřišti to bolelo hodně. Soubojů, kdy fotbalisté zůstali na zemi, bylo dost, doktoři byli pětkrát šestkrát na trávníku. Byla to bitva, ale to jsme očekávali,“ řekl sparťanský záložník Michal Sáček.

„Vždycky je to stejné. Utkání je vyhecované. Na jaře jsme z toho vyšli vítězně my, dneska oni. Takový je fotbal,“ řekl Milan Baroš, který se do hry dostal po měsíci, po třech kolech, v nichž nenastoupil kvůli zranění.

Už je fit? „Určitě to není ono. Budu muset potrénovat, snad se do toho ještě dostanu,“ odpověděl.

Ostravští nemají čas přemítat nad prohrou se Spartou. Už v pátek je od 18.00 čeká duel ve Zlíně. A bude to souboj dvou týmů, které ligu rozjely hodně nadějně, půjde o čtvrté místo.

„Je dobře, že hrajeme už v pátek, že se nebudeme v té prohře patlat. Pojedeme do Zlína získat zpět plusové body,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

A Milan Baroš je přesvědčený, že Ostravští budou mít dost času nabrat potřebné síly, byť oba těžké duely dělí jen čtyři dny.

„Vážně je dobře, že hrajeme už v pátek, protože to čekání na zápas...“ uvedl Baroš. „Teď jsme měli strašně dlouhou pauzu, protože liga měla přestávku a my to minulé kolo se Spartou ještě dohrávali v pondělí. Je super, že hrajeme už v pátek.“