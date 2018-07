Jak je důležité míti Milana. Kde by byl Baník bez Baroše?

Nejstarší fotbalisté v lize Přehled Pavel Zavadil (40 let, Opava)

Jediný čtyřicátník v lize o víkendu odehrál 82 minut na Spartě. Tým na něj spoléhá.

Jediný čtyřicátník v lize o víkendu odehrál 82 minut na Spartě. Tým na něj spoléhá. Rudolf Skácel (39, Příbram)

Vážně uvažoval, že skončí, ale nechal se přesvědčit. Také on patří do sestavy.

Vážně uvažoval, že skončí, ale nechal se přesvědčit. Také on patří do sestavy. Miloš Buchta (38, Olomouc)

Dvoumetrový gólman loni držel Olomouc na cestě do pohárů, jedničkou je i dál.

Dvoumetrový gólman loni držel Olomouc na cestě do pohárů, jedničkou je i dál. Josef Jindřišek (37, Bohemians)

Kapitán, bez kterého to pořád nejde. V neděli gólem pomohl porazit Slovácko.

Kapitán, bez kterého to pořád nejde. V neděli gólem pomohl porazit Slovácko. David Bičík (37, Sparta)

Dřív jednička, teď trojka. Ve Spartě zůstal, aby kryl záda Nitovi s Hečou.