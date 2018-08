O výhru se zasloužil tým, kluci byli zaťatí, těší ostravského Pánika

„Hodnocení je pozitivnější než minule, zasloužilo se o to celé mužstvo a korunoval to Milan Barošů,“ hodnotil duel ostravský trenér Bohumil Páník, a připomněl tak nešťastnou prohru z minulého kola, kdy Baník inkasoval rozhodující branku v nastaveném čase.

„Poctivě jsme se na to připravovali a furt jsme měli v hlavách to Slovácko. Kluci byli zaťatí, cítili, že jim tam utekly body. Příbram ze začátku zlobila, měla tam tři situace, kdy to měla nalité. Na rozdíl od nás jim to tam ale nespadlo,“ podotkl Páník.

„Byl to fotbal chytrého s hloupým. My jsme neproměňovali šance, byli jsme zbrklí, nekvalitní. Naopak góly jsme dostávali po dětských chybách,“ vyjádřil se trenér Příbrami Josef Csaplár.

„Pomohla nám první branka. Mužstvo si začalo věřit. Dařilo se nám zapojovat křídelní hráče, bylo tam hodně ostrých centrů,“ pochvaloval si naopak Páník.

„Podali jsme ucelený výkon. To je pro mě nejdůležitější aspekt, protože na Slovácku tři až pět hráčů nepodalo ideální výkon a hned to bylo znát. Proti Příbrami to sedlo všem,“ ocenil Páník svůj tým. Přitom musel se sestavou hýbat. „Hrubas (Robert Hrubý) byl mimo se žebry, šanci si tak vyčekal Adam Jánoš. Nastoupil a byl výborný, pomohl nám, dostal se do koncových situací. Je to zkušený hráč, který umí hru přečíslit a zrežírovat. Jsem rád, že máme konstruktivní hráče, s Milanem Jiráskem se mohou doplňovat.“

Csaplára mrzelo, že se jeho svěřenci nedokázali gólově prosadit hned v úvodu. „Byl jsem zklamaný z toho, že do 6. minuty jsme měli možnosti ve vápně Baníku a nic. Pak to s námi zamávalo, nebyli jsme schopni držet taktiku. Jen občas, protože pár tutovek jsme si vypracovali,“ zmínil Csaplár.

Nebezpečný byl především hbitý záložník Jan Matoušek. „V první půlce nám tam zdrhnul dokonce jeden na jednoho, ale Fleiši (Jiří Fleišman) je natolik zkušený, že jej dokázal vycouvat a pak ho dorazil. Je to na naši ligu neuvěřitelně rychlý hráč,“ konstatoval trenér Baníku. „Před druhým poločasem jsem na hráče apeloval, abychom to nepodcenili. Byly tam jenom nějaké závary po standardce, ale to k tomu holt patří.“