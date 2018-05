Těžké rozhodování, říká Baroš. Přemýšlí, zda skončí, nebo pojede dál

Baník se zachránil a Baroš přemýšlí, co dál.

„Beru si volno. Během týdne čtrnácti dnů si to nechám projít hlavou. Jsme tak domluveni s vedením. Teď bych se rozhodoval v emocích.“

Dodal, že s přibývajícím věkem a bolestmi, které má, jsou pro něj zápasy těžké. „Hlava pořád chce. Dokud mám týmu co dát, tak nad tím popřemýšlím, ale bude to těžké rozhodování.“

Je tedy zdraví tím rozhodujícím faktorem?

Celou sezonu jsem vydržel, i když na začátku jara jsem nemohl hrát kvůli problémům s kotníkem. Svalové problémy jsou ale složitější, protože vím, že si tělo začíná říkat stop. S Libercem měl píchlo ve svalu, což je horší než naraženina, s kterou se dá hrát. Ale jakmile začnou svaly praskat, je to špatné. Naštěstí to nebylo nic vážného, jen si asi tělo řeklo, že jsem už na jaře odehrál dost zápasů a chtělo asi pauzu. Také uvidím, jak se domluvím doma s manželkou, s dětmi.

Když si fandové svým skandováním přáli, abyste pokračoval, kolik procent tím přidali k tomu, abyste ještě zůstal?

Kluci se ještě snažili fandy hecovat, aby s tím svým přáním ještě přidali, ale říkal jsem jim: Nechtějte, abych tady brečel. Jsou to spíš takové emoce. Je to krásné, je to super, jenže teď nechci nic říkat. Strategie byla jasná - kdybychom spadli, pokračuju. Díky bohu, že jsme se zachránili. Jestli se rozhodnu, že budu hrát dál, tak doufám, že nespadneme příští rok, abych zase nemusel přemýšlet, co dál.

Pokud to odlehčím, nebylo by pro fanoušky lepší, aby Baník spadl a vy jste pokračoval?

Sestup by byla tragédie pro klub. Jsem rád, že jsme to zvládli a zachránili se.

Ale byly to nervy, že?

Věděli jsme to, po podzimu jsme měli jedenáct bodů. Bylo jasné, že to bude těžké. Mečboly jsme měli už dřív, ale nedotáhli jsme je. Teď s Brnem jsme věděli, že musíme vyhrát. A pět nebo deset minut jsme sestupovali, když Karviná vedla v Jihlavě a my hráli nula nula, takže křeče v břichu byly. Naštěstí to dopadlo, jak jsme si všichni přáli.

Přitom Martin Fillo za stavu 0:0 neproměnil penaltu. Jak vám v tu chvíli bylo?

Penalta není nic jednoduchého, Filous si na ni věřil, vím, jaké to je. Já ji nedal v Boleslavi, on teďka. To se prostě stává. Důležité je, že mužstvo pak hrálo za něj. Není to tak, že Fillo neproměnil penaltu a Baník padá, ale o tom, že tým pomohl. Filous dře na hřišti, jde příkladem, pomáhá mladým. Myslím, že v příští sezoně bude ještě lepší a produktivnější, protože není jednoduché přijít do Baníku a hned tým táhnout. Je to tady trošku specifické. Sžil se s tím a bude produktivnější.



Co bylo na jaře nejtěžší?

První zápasy, kdy jsme prohráli se Slováckem a Duklou. V kabině jsme si říkali, že to byly klíčové zápasy... Pak jsme chytli šňůru - vyhráli ve Zlíně, doma s Bohemkou, což nás nakoplo. Dotáhli jsme se a teď jsme byli na nesestupové pozici. Důležité bylo, že jsme už měli záchranu ve svých rukách. Ale těch deset minut, co jsme padali, nebylo nic příjemného.



Vy jste na střídačce věděl, že Karviná dala v Jihlavě gól?

Jo, věděl jsem to, kluci měli telefony, i když chvilkami nebyl signál, vypadával. Asi přetížením. Věděli jsme to hned, nebylo to nic příjemného.

Může těžké jaro mužstvo posílit, aby v příští sezoně hrálo o vyšší příčky?

Doufám. Snad budeme hrát jako na jaře a kádr se třeba ještě doplní. Je tady obrovská kvalita. Je tu zkušenost, mládí, mužstvo je dobře namixované. Má potenciál. Zvedli jsme se psychicky, jsme silní, odolní. I teď to nebylo jednoduché, Brno bojovalo.