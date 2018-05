Student fotbalu. Wengera má v Arsenalu nahradit bývalý kapitán Arteta

Nový Arsenal Co všechno se v klubu děje po odchodu trenéra Wengera Nebylo to znenadání. Arsenal se na odchod Arséna Wengera v posledním roce intenzivně připravoval. Do sportovního vedení přišli Sven Mislintat z Dortmundu i Raul Sanllehi z Barcelony, kteří by měli spolupracovat s novým trenérem. Pokud se jím stane Arteta, měl by se věnovat především týmu. Bude trenérem, nikoli manažerem. Už teď navíc klub řeší posily na příští sezonu. Mezi vyhlédnutými jsou brankář Benrd Leno z Leverkusenu, obránce Sokratis Papastathopulos z Dortmundu či záložník Jean-Michaël Seri z Nice. Klub také musí vyřešit budoucnost Aarona Ramseyho, kterému za rok končí smlouva a novou dosud nepodepsal. Kromě Wengera letos v Arsenalu skončil také Per Mertesacker, jenž se v klubu stane šéfem akademie. Zároveň odešla řada lidí z realizačního týmu včetně fyzioterapeuta Colina Lewina či oblíbeného kustoda Vica Akerse.