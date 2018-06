Dělal si legraci sám ze sebe. Jeho oslava branky spoluhráče Adnana Januzaje ve čtvrtečním utkání světového šampionátu proti Anglii obletěla svět.

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new 洛⚽️ ...  #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28 June 2018

A obletí ho znovu při silvestrovských vydáních. Jako komická, nešikovná, jakou svět neviděl.

Když Januzajova střela zapadla do sítě, Batshuayi si doběhl pro míč a v euforii ho napálil. Do kopu dal velkou sílu, chtěl míč z metru tvrdě poslat do sítě ještě jednou, jak to fotbalisté občas při oslavách dělají.

Jenže zblízka trefil tyč, od níž se mu míč odrazil do obličeje. To bolelo, až se rukou chytil za tvář.‏

“Hned jak jsem to udělal, hned jsem věděl, že budu za blbce,“ líčil na svém twitterovém účtu čtyřiadvacetiletý útočník, jenž patří Chelsea a na jaře hostoval v Dortmundu.

Sám sdílel video, které baví sociální sítě. „Proč jsem tak hloupej,“ napsal a naťukal několik úsměvných emotikonů. „To naštve.“

Poté tam umístil fotografie před kopem a napsal. „Vteřinu předtím, než jsem věděl, že budu za hlupáka.“

Samozřejmě, že mu to nevadilo. Belgie v souboji o první příčku ve skupině porazila Anglii 1:0 a stala se nejlepším týmem základní fáze.

V osmifinále tak Belgičané půjdou na Japonsko, což je přijatelnější soupeř než Kolumbie, na kterou narazí Anglie.

Pokud však Belgičané postoupí, ve čtvrtfinále je čeká vítěz utkání Brazílie - Mexiko.