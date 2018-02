Chceme bavit lidi i sebe, přeje si olomoucký obránce Vepřek

Do nedělního šlágru proti vedoucí Plzni, jenž otevírá ligové jaro, jdou Hanáci ze třetího místa i se svou dvaatřicetiletou oporou na levém kraji obrany. Bolest achillovky z generálky stálici modrých nezastaví.



Tolik se těšíte na ostrý start?

Všichni se těšíme, je to první zápas, věřím, že bude vyprodaný stadion, lidé nás poženou. Doufám, že atmosféra bude taková jako proti Spartě.

Očima trenéra Václava Jílka Dobrá volba kapitána „Michal byl kapitán v ročníku, kdy jsme spadli. Tenkrát na tu roli, kterou jsem mu svěřil, nebyl připravený ani výkonnostně. Nebyl v takovém rozložení jako teď a ve druhé lize, kdy patří k tahounům mančaftu. Dva roky se dvěma roky se sešly, vyhodnotili jsme si to, a když v sestavě už není Aleš Škerle, je tam Michal Vepřek. Chtěli jsme, aby pásku nosil někdo z nich. Předtím ji měl i Miloš Buchta, ale chtěl jsem, aby to měl hráč z pole. S volbou Vepřeka jsem maximálně spokojený.“

Je jiné, když máte Jakuba Řezníčka vpředu místo Chorého?

Nemyslím, že by se nějak změnil styl hry. Víme, co hrát. Oni jsou celkem podobné typy. Jediný rozdíl vidím v tom, že Řízek je víc do šestnáctky a nedělá mu problém zakončit pravou, levou. Flákne to tam, bránu trefuje slušně.

Jenže proti Plzni nesmí hrát.

Nesmí, nebyl tady ani na podzim, kdy jsme také v několika zápasech neměli ani Chorase a vyřešili jsme to. Fotbal byl pořád stejný – hodně kvalitní. Pro nás je jen dobře, že máme takového soupeře už na začátek.

Těšíte se i na souboje s Chorým, pokud nastoupí a pokud se na něco takového vůbec těšit lze?

Bude to určitě vyhecované, pokud tedy nastoupí. Z jeho strany víc, řekl bych. Bude se chtít v Olomouci ukázat, ale na nás to asi nebude mít vliv.

Nemohla by případná porážka narušit vaši pohodu?

Nemyslím si, že by nás měla rozhodit zrovna porážka s Plzní, bude se to spíš odvíjet od toho, jaký podáme výkon. Když tam necháme všechno, prohrajeme, tak prohrajeme, ale jde o to, abychom odešli se vztyčenou hlavou.

Jsou pro vás evropské poháry cílem, nebo snem?

Pro nás je to velký sen, ale že bychom tomu přikládali největší váhu a motali si tím hlavu, tak to není. Pro nás je to pořád stejné – chceme se bavit, užívat si fotbal, bavit tím lidi, dělat to na sto procent. A co z toho bude, to z toho bude.

Takže žádný tlak?

Jak říkal trenér: Konečně to může být sezona bez tlaku. Předtím jsme pořád museli sbírat body, abychom postoupili nebo abychom se zachránili. Podzim jsme hráli s čistou hlavou a šlo to vidět na fotbale, atraktivitě, sbírání bodů. Já bych byl moc rád, kdybychom v tom pokračovali i na jaře. Nepřipouštěli si to, hráli stejně – a pak uvidíme.

Ale přinejmenším vaše okolí, kamarádi, o pohárech mluví.

Bude to spíš o tom, jak si to každý připustí, nebo nepřipustí. Máme čtrnáct kol do konce, půjdeme kolo po kole a můžeme se o tom bavit víc, až se to bude blížit a až my budeme na těch pozicích, to bude o něčem jiném. Ale teďka určitě ne.

Tak jinak: je současný kádr tak kvalitní, aby Olomouc po devíti letech vrátil do pohárů?

Kádr je určitě kvalitní, prokázali jsme to na podzim. Jsme schopní něco dokázat.

V Olomouci jste až na pár hostování celou kariéru. Vnímáte, že lidé tady mají z fotbalu konečně zase radost?

Je to konečně lepší. Když jedu na zápas a vidím, jak mají lidé na sobě naše dresy, tak mě to hrozně hřeje, je to krásný pocit. To už tady taky strašně dlouho nebylo. Lidé se začínají bavit o fotbale pozitivně. Něco se nám povedlo, nabalit na to ještě víc a víc lidí, tak by to bylo lepší.